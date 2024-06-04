Якщо ви вже пройшли STALKER з усіма можливими модифікаціями, а все ще хочете зіграти в щось "наше", то Games 24 пропонує вам короткий перелік з 4 українських відеоігор, які точно варті уваги.

Цікаво Словник геймера: що таке "кемпінг" та чому це не пов'язано з походом на природу

Bosorka

Дата виходу: 14 квітня 2023 року

14 квітня 2023 року Платформи: ПК

ПК Ціна: 119 гривень

Любите рогалики? Якщо що, то ми не про булочки, а про відомий ігровий жанр.

У тому разі, якщо Hades та Hades 2 є у переліку ваших улюблених відеоігор – вам точно потрібно спробувати Bosorka.

Проєкт від незалежної студії Sengi Games пропонує геймерам швидкий ігровий процес, в якому юна відьмочка Горпина вступає в непомірну боротьбу зі злом.

Трейлер гри – дивитися відео

Хоча непомірною вона є лише спершу, адже в міру проходження гравець обиратиме безліч варіантів місцевої "прокачки": рун, мітел та заклинань аби обвалити на ворогів усю свою відьомську міць.

Erra: Exordium

Дата виходу: 9 листопада 2023 року

9 листопада 2023 року Платформи: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch

ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Ціна: 266 гривень

Естетика проєкту від Fair Pixel LLC – це щось унікальне.

Гра поєднує у собі шумеро-аккадську міфологію та дизельпанк, пропонуючи гравцям цю унікальну суміш в ігровому процесі, який можна описати як 2D соулзлайк.

Трейлер проєкту – перегляньте ролик

Геймерам належить взяти на себе роль вченого, який зумів перемістити свою свідомість у робота, аби протистояти повстанню "мехатронів" у суворому постапокаліптичному світі.

Farlanders

Дата виходу: 17 січня 2023 року

17 січня 2023 року Платформи: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch

ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch Ціна: 229 гривень

Містобудівна стратегія про колонізацію Марсу була створена всього лише однією людиною – розробником Андрієм Бичковським.

Трейлер стратегії – перегляньте відео

Гра пропонує захопливий ігровий процес з концепцією "тераформування" місцевості, в якому гравці візьмуть на себе роль управлінця колонії, покликаної розкрити усі таємниці Червоної планети.

Menace from the Deep

Дата виходу: запланована на 2024 рік

запланована на 2024 рік Платформи: ПК

ПК Ціна: невідома

Тут ми трішки "почітиремо" та запропонуємо вам звернути увагу на проєкт, який ще не вийшов.

Мова про картковий рогалик від невеличкої студії Flatcoon, який підкорить вас своїм дивовижним лавкрафтівським сетингом та захопливим, вдумливим геймплеєм. Окремої похвали заслуговує напрочуд якісна українська озвучка.

Трейлер гри – дивитися відео

У Steam доступна демоверсія гри, яка попри деякі проблеми чітко дає зрозуміти перспективність забавки.

Отож, радимо вам випробувати її самотужки та додати Menace from the Deep в бажане аби підтримати українських розробників.