Издательство Activision вместе со студиями Treyarch и Raven Software поделились подробностями многопользовательского режима Call of Duty: Black Ops 7. Однако геймплейный трейлер получил неоднозначную реакцию сообщества, собрав тысячи дизлайков.

На старте игрокам предложат 18 карт, 30 видов оружия и обновленную систему перемещения. Об этом Activision рассказала на сайте игры, сообщает 24 Канал.

Что предложит мультиплеер Call of Duty: Black Ops 7?

Разработчики представили геймплейный трейлер многопользовательского режима, в котором показали сетевые баталии на нескольких картах, разнообразное оружие и расширенные возможности игроков.

На старте игры будет доступно 18 карт, из которых 16 предназначены для боев формата "6 на 6", а две – для более масштабных сражений "20 на 20". Также в игре появятся как новые, так и уже знакомые режимы. Арсенал будет насчитывать 30 единиц оружия.

Среди нововведений – система перемещения "следующего уровня", прыжки от стен, расширенная кастомизация персонажа и система "разгона" экипировки непосредственно в матче. В игру вернут классический и оружейный престиж, а прокачка уровня будет общей для всех режимов, включая кампанию.

Геймплей мультиплеера Call of Duty Black Ops 7 – смотрите видео:

Хотя в Activision называют мультиплеер Call of Duty: Black Ops 7 "будущим сетевых сражений", не все игроки разделяют этот оптимизм. Ролик собрал 12 тысяч лайков и 7,5 тысяч дизлайков, что свидетельствует о смешанных впечатлениях сообщества.

Когда стартует бета-тест Call of Duty: Black Ops 7?

Бета-тестирование игры состоится со 2 по 8 октября. Со 2 по 5 октября доступ получат владельцы предзаказов и подписчики Game Pass (Ultimate и PC). С 5 по 8 октября испытания станут открытыми для всех желающих.

Что стоит знать о Call of Duty: Black Ops 7?