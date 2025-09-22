Видавництво Activision разом зі студіями Treyarch та Raven Software поділилися подробицями багатокористувацького режиму Call of Duty: Black Ops 7. Однак геймплейний трейлер отримав неоднозначну реакцію спільноти, зібравши тисячі дизлайків.

На старті гравцям запропонують 18 карт, 30 видів зброї та оновлену систему переміщення. Про це Activision розповіла на сайті гри, повідомляє 24 Канал.

Що запропонує мультиплеєр Call of Duty: Black Ops 7?

Розробники представили геймплейний трейлер багатокористувацького режиму, в якому показали мережеві баталії на кількох мапах, різноманітну зброю та розширені можливості гравців.

На старті гри буде доступно 18 карт, з яких 16 призначені для боїв формату "6 на 6", а дві – для масштабніших битв "20 на 20". Також у грі з'являться як нові, так і вже знайомі режими. Арсенал налічуватиме 30 одиниць зброї.

Серед нововведень – система переміщення "наступного рівня", стрибки від стін, розширена кастомізація персонажа та система "розгону" екіпірування безпосередньо в матчі. У гру повернуть класичний та збройовий престиж, а прокачування рівня буде спільним для всіх режимів, включно з кампанією.

Геймплей мультиплеєру Call of Duty Black Ops 7 – дивіться відео:

Хоча в Activision називають мультиплеєр Call of Duty: Black Ops 7 "майбутнім мережевих битв", не всі гравці поділяють цей оптимізм. Ролик зібрав 12 тисяч лайків та 7,5 тисяч дизлайків, що свідчить про змішані враження спільноти.

Коли стартує бета-тест Call of Duty: Black Ops 7?

Бета-тестування гри відбудеться з 2 по 8 жовтня. З 2 по 5 жовтня доступ отримають власники передзамовлень та підписники Game Pass (Ultimate та PC). З 5 по 8 жовтня випробування стануть відкритими для всіх охочих.

Що варто знати про Call of Duty: Black Ops 7?