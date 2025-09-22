На старті гравцям запропонують 18 карт, 30 видів зброї та оновлену систему переміщення. Про це Activision розповіла на сайті гри, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також В мережі з'явилося опитування, що вплине на ймовірний сюжет екранізації Call of Duty

Що запропонує мультиплеєр Call of Duty: Black Ops 7?

Розробники представили геймплейний трейлер багатокористувацького режиму, в якому показали мережеві баталії на кількох мапах, різноманітну зброю та розширені можливості гравців.

На старті гри буде доступно 18 карт, з яких 16 призначені для боїв формату "6 на 6", а дві – для масштабніших битв "20 на 20". Також у грі з'являться як нові, так і вже знайомі режими. Арсенал налічуватиме 30 одиниць зброї.

Серед нововведень – система переміщення "наступного рівня", стрибки від стін, розширена кастомізація персонажа та система "розгону" екіпірування безпосередньо в матчі. У гру повернуть класичний та збройовий престиж, а прокачування рівня буде спільним для всіх режимів, включно з кампанією.

Геймплей мультиплеєру Call of Duty Black Ops 7 – дивіться відео:

Хоча в Activision називають мультиплеєр Call of Duty: Black Ops 7 "майбутнім мережевих битв", не всі гравці поділяють цей оптимізм. Ролик зібрав 12 тисяч лайків та 7,5 тисяч дизлайків, що свідчить про змішані враження спільноти.

Коли стартує бета-тест Call of Duty: Black Ops 7?

Бета-тестування гри відбудеться з 2 по 8 жовтня. З 2 по 5 жовтня доступ отримають власники передзамовлень та підписники Game Pass (Ultimate та PC). З 5 по 8 жовтня випробування стануть відкритими для всіх охочих.

Що варто знати про Call of Duty: Black Ops 7?