Реліз Battlefield 6 все ближче, але рекламна кампанія проєкту і не думає скидати оберти. Навпаки, у свіжому відео розробники залишили дотепний випад у сторону конкурентів з Call of Duty, повідомляє 24 Канал з посиланням на Battlefield на YouTube.

Варте уваги Гравці EA FC 26 вже знайшли баг, який зруйнував економіку гри на ПК

Чим відповість Call of Duty?

Франшизу CoD все частіше звинувачують в тому, що вона поступово перетворюється у Fortnite.

Зіркові співпраці та нові "мультяшні" скіни продовжують з'являтися у грі, хоча чимало її шанувальників вже від них суттєво втомилися.

28 вересня з'явився новий "живий" трейлер Battlefield 6 у якому творці шутера висміяли своїх опонентів якраз за це.

Нове рекламне відео починається з появи чотирьох знаменитостей: актора Зака ​​Ефрона, зірки НБА Джиммі Батлера, кантрі-співака Моргана Воллена та британського бійця UFC Педді Пімблетта.

Кожен з них красується зброєю та спорядженням, які своїм стилем явно натякають на Call of Duty. Вже за кілька кадрів Ефрон починає говорити якусь епічну промову, але на півслові його перериває вибух ракети, який змітає з екрана усіх чотирьох зірок одразу.

Трейлер гри – дивіться відео

Вже за мить у полі зору з'являється загін військових.

Хто це був?,

– запитує один із солдатів.

Інший швидко відповідає, що це уже не має значення.

Цей беззаперечний випад у сторону CoD показує наскільки EA впевнені у наступній частині власної франшизи на яку у компанії мають величезні фінансові надії.

Що відомо про Battlefield 6?