За лічені години після офіційного релізу EA FC 26, гравці знайшли першу серйозну помилку розробників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lawakawaa Reddit.

Неправильна конвертація валюти зруйнувала ринок на ПК?

Користувач Reddit під ніком Lawakawaa поділився на платформі незвичним "експлойтом", який вже наробив лиха у грі.

За інформацією геймера, покупка преміальної внутрішньоігрової валюти FC Points за реальні кошти зламана, за умови використання індонезійського VPN.

Коли користувач купує 18 500 FC Points за 2 мільйони індонезійських рупій, використовуючи VPN, компанія неправильно проводить конвертацію, допускаючи помилку з десятковою комою.

Отож, замість сплати 2 мільйонів (еквівалент 4950 гривень), EA знімає платіж у розмірі всього лише 2000 рупій (4 гривні 95 копійок).

Доказ транзакцій / Фото Reddit Lawakawaa

Як повідомляє Gamerant, трюк працює лише при платежах через Apple Pay.

Наявність багу призвела до того, що люди почали масово скуповувати "поїнти" та відкривати за них паки з гравцями.

Своєю чергою це повністю зруйнувало трансферний ринок на ПК, адже подібний метод незаконного збагачення доступний лише на цій платформі.

На момент написання матеріалу, розробники з EA Sports ніяк не відреагували на проблему.

Отож, гравцям EA FC 26 з консолей радимо вимкнути кросплей аби не стикатися з грізними складами "експлойт-юзерів" з ПК.