Розробникам сучасних відеоігор регулярно доводиться приймати важкі рішення, балансуючи на межі питань продуктивності та крутості візуальної складової. Творці Battlefield 6 розповіли, який вибір у цій дилемі зробили вони, інформує 24 Канал з посиланням на ComicBook.

Варте уваги CD Projekt Red анонсувала таємничі новини про Cyberpunk 2077 цього тижня

Пріоритет продуктивності?

Крістіан Буль, технічний директор студії Ripple Effect – однієї з команд, що входять до бренду Battlefield Studios, розповів, що нова частина легендарної серії шутерів не матиме технології трасування променів ні на релізі, ні після нього.

За словами розробника, таке рішення було прийнято ще на початку створення гри у зв'язку з бажанням команди "зосередитися на продуктивності".

Що таке трасування променів? Трасування променів (або рейтрейсинг) – це технологія, яка симулює фізичні закони поширення світла, дозволяючи створювати надзвичайно реалістичні зображення з природними тінями, відблисками та відображеннями у відеоіграх.

Зокрема, у BS хотіли переконатися, що наступна Battlefield надасть пріоритет "продуктивності для всіх" над графікою.

Тож увесь час розробники намагалися зробити гру "максимально оптимізованою для налаштувань за замовчуванням та пересічних користувачів".

З огляду на те що Battlefield 6 вийде 10 жовтня, лише за місяць до виходу Call of Duty: Black Ops 7, буде цікаво побачити, як ці два різні підходи спрацюють на геймерів.

Що відомо про Battlefield 6?