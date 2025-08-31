Злив даних дав можливість поглянути на найбільшу карту майбутнього шутера від DICE, повідомляє 24 Канал з посиланням на MP1ST.

Якою буде найбільша мапа гри?

Попри те, що BF6 мала відкриту бета-версію, EA все ще не розкриває деякі подробиці щодо гри.

Зокрема, розробники продовжують тримати в таємниці найбільшу мапу проєкту, одначе злив даних з Battlefield Labs дав геймерам шанс вперше на неї поглянути.

Схема мапи / Фото MP1ST

Карта під назвою Mirak Valley не була у відкритій бета-версії, але з'явиться у фінальній грі на момент релізу.

Ігровий процес на новій мапі – дивіться відео

На відео видно численні будівлі, чимало відкритих просторів та кілька типів транспортних засобів.

Ще один кліп з Mirak Valley – перегляньте ролик

На щастя, геймерам не доведеться чекати надто довго аби власноруч випробувати "Долину Мірак" та інші наразі невідомі карти гри, адже реліз Battlefield 6 заплановано вже на 10 жовтня.

Що відомо про Battlefield 6?