Слив данных дал возможность взглянуть на самую большую карту будущего шутера от DICE, сообщает 24 Канал со ссылкой на MP1ST.

Стоит внимания Фанат Minecraft создал функциональную копию компаса из игры в реальной жизни

Какой будет самая большая карта игры?

Несмотря на то, что BF6 имела открытую бета-версию, EA все еще не раскрывает некоторые подробности об игре.

В частности, разработчики продолжают держать в тайне самую большую карту проекта, однако слив данных из Battlefield Labs дал геймерам шанс впервые на нее взглянуть.

Схема карты / Фото MP1ST

Карта под названием Mirak Valley не была в открытой бета-версии, но появится в финальной игре на момент релиза.

Игровой процесс на новой карте – смотрите видео

На видео видно многочисленные здания, немало открытых пространств и несколько типов транспортных средств.

Еще один клип из Mirak Valley – посмотрите ролик

К счастью, геймерам не придется ждать слишком долго чтобы собственноручно испытать "Долину Мирак" и другие пока неизвестные карты игры, ведь релиз Battlefield 6 запланирован уже на 10 октября.

Что известно о Battlefield 6?