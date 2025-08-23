Після вельми успішного бета-тесту Battlefield 6, DICE продовжують роботу над проєктом, а в мережі з'являються цікаві подробиці, інформує 24 Канал з посиланням на BF1 у X.

Ніяких мультяшних скінів у BF 6?

Було заздалегідь відомо, що нова частина відомої серії візьме курс відмінний від конкурентів з Call of Duty щодо наповнення гри контентом.

Зокрема, йдеться про підхід до скінів бійців. На відміну від CoD, де лише за останній рік з'явилися чимало неочікуваних персонажів: від черепашок-ніндзя до Стена Сміта з мультсеріалу American Dad, DICE роблять ставку на реалізм.

Це підтверджує новий витік даних з гри, опублікований у соцмережі X. Зокрема, користувачі мають змогу побачити кілька майбутніх скінів, які будуть представляти фракцію НАТО.

Хоча деякі з персонажів на скриншотах не мають текстур, це дає загальне уявлення про вектор розвитку цієї складової проєкту.

Багато шанувальників шутерів раді, що DICE обрали більш серйозний підхід, в той час, як Call of Duty продовжує "втрачати свою ідентичність" і пророкують неймовірний успіх Battlefield 6, зокрема й через це.