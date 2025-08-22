Netflix офіційно представили Splinter Cell: Deathwatch – анімаційну адаптацію відомої франшизи відеоігор від Ubisoft про секретного агента Сема Фішера, інформує 24 Канал.

Розігрів публіки перед новою грою?

Тизер-трейлер майбутнього проєкту показує нам вже сивого Фішера, який у звичній для себе манері встряє в якусь неприємну історію.

Хоча швидкий монтаж ролика не розкриває сюжетних перепитій, видовищні екшн-сцени своєю атмосферою та постановкою нагадують хітові кінофільми про Джона Віка – і це зовсім не збіг. Над Deathwatch працює сценарист хітової франшизи від Lionsgate Дерек Колстад.

Честь озвучити надсекретного військового оперативника випала знайомому для наших глядачів Ліву Шрайберу – актору з українським походженням.

Трейлер адаптації – дивіться відео

Хоча ігрова серія Splinter Cell не бачила нових проєктів ось уже 12 років, можливо, вихід серіалу, намічений на 14 жовтня 2025 року, якраз планується як розігрів публіки перед анонсом нової гри.