Netflix официально представили Splinter Cell: Deathwatch – анимационную адаптацию известной франшизы видеоигр от Ubisoft о секретном агенте Сэме Фишере, информирует 24 Канал.

Разогрев публики перед новой игрой?

Тизер-трейлер будущего проекта показывает нам уже седого Фишера, который в привычной для себя манере встревает в какую-то неприятную историю.

Хотя быстрый монтаж ролика не раскрывает сюжетных перипетий, зрелищные экшн-сцены своей атмосферой и постановкой напоминают хитовые кинофильмы о Джоне Уике – и это совсем не совпадение. Над Deathwatch работает сценарист хитовой франшизы от Lionsgate Дерек Колстад.

Честь озвучить сверхсекретного военного оперативника выпала знакомому для наших зрителей Ливу Шрайберу – актеру с украинским происхождением.

Трейлер адаптации – смотрите видео

Хотя игровая серия Splinter Cell не видела новых проектов вот уже 12 лет, возможно, выход сериала, намеченный на 14 октября 2025 года, как раз планируется как разогрев публики перед анонсом новой игры.