Разработчикам современных видеоигр регулярно приходится принимать трудные решения, балансируя на грани вопросов производительности и крутости визуальной составляющей. Создатели Battlefield 6 рассказали, какой выбор в этой дилемме сделали они, информирует 24 Канал со ссылкой на ComicBook.

Стоит внимания CD Projekt Red анонсировала таинственные новости о Cyberpunk 2077 на этой неделе

Приоритет производительности?

Кристиан Буль, технический директор студии Ripple Effect – одной из команд, входящих в бренд Battlefield Studios, рассказал, что новая часть легендарной серии шутеров не будет иметь технологии трассировки лучей ни на релизе, ни после него.

По словам разработчика, такое решение было принято еще в начале создания игры в связи с желанием команды "сосредоточиться на производительности".

Что такое трассировка лучей? Трассировка лучей (или рейтрейсинг) – это технология, которая симулирует физические законы распространения света, позволяя создавать чрезвычайно реалистичные изображения с естественными тенями, бликами и отражениями в видеоиграх.

В частности, в BS хотели убедиться, что следующая Battlefield предоставит приоритет "производительности для всех" над графикой.

Поэтому все время разработчики пытались сделать игру "максимально оптимизированной для настроек по умолчанию и рядовых пользователей".

Учитывая то, что Battlefield 6 выйдет 10 октября, лишь за месяц до выхода Call of Duty: Black Ops 7, будет интересно увидеть, как эти два разных подхода сработают на геймеров.

Что известно о Battlefield 6?