В сети появилась информация о последней сюжетной миссии Call of Duty: Black Ops 7, которая обещает поразить геймеров уникальной концовкой, которой еще не видела индустрия.

Утечка информации из стана разработчиков указывает на то, что финальная миссия однопользовательской кампании новой CoD может неожиданно перевести игру в другой режим, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Уникальный прецедент или только слухи?

Сейчас о сюжетной кампании Black Ops 7 известно не слишком много, кроме того, что ее события будут проходить в виртуальной версии Японии и вымышленном городе Авалон.

Вместе с тем, источники портала Insider Gaming, желающие остаться анонимными, сообщают, что финальная миссия игры будет многопользовательским опытом для 32 игроков.

Утверждается, что 12-я и последняя миссия кампании будет разворачиваться на масштабной карте города "Авалон", что изначально планировалась как арена для режима королевской битвы.

По структуре финальное задание станет "хардкорным extraction шутером", где игрокам нужно будет выполнять задания и удачно эвакуироваться, потому что в случае неудачи – они потеряют прогресс своего персонажа.

Трейлер игры – смотрите видео

Источники также сообщают, что все три режима Black Ops 7 (кампания, зомби и мультиплеер) будут каким-то образом интегрированы друг с другом, что позволит игрокам повышать уровень оружия, персонажей и т.д. даже во время однопользовательских миссий.

Пока сложно представить как именно это все будет работать, однако звучит подобная концепция весьма интересно.