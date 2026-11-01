Легендарная Call of Duty возвращается – цензор случайно слил переиздание культового шутера

Компания Activision готовит возвращение одного из самых известных шутеров в истории видеоигр. Австралийский цензор одобрил предстоящее переиздание для современных консолей.

Громкий сюрприз для геймеров: поклонники Call of Duty получат еще один повод вернуться в одну из лучших игр серии, сообщает Gamerant.

Возвращение классики

Оригинальная Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года выпуска может выйти на PS5 и Xbox Series X|S.

Первыми потенциальное переиздание заметили в базе данных австралийской комиссии по классификации (Australian Classification Board). Регулятор присвоил игре рейтинг R18+, в качестве производителя указали компанию Activision Publishing, а годом выпуска отметили именно 2026 год.

Несмотря на то, что разработчики пока воздерживаются от официальных анонсов, подобная утечка почти полностью повторяет ситуацию с июльским релизом оригинальных частей Black Ops и Black Ops 2 для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5.

Тогда издатель выпустил прямые порты без громких маркетинговых кампаний или глобальных графических изменений, сохранив сюжетную кампанию, сетевой режим и легендарный режим с зомби. По аналитическим данным компании Alinea Analytics, это принесло разработчикам примерно 435 миллионов долларов дохода.

Оригинальная Modern Warfare 2, выпущенная Infinity Ward в ноябре 2009 года, обладает не менее культовым статусом, поэтому Activision, возможно, видит в этом довольно легкий способ заработка.

Хотя в 2020 году геймеры уже получили обновленную версию этой игры под названием Modern Warfare 2 Campaign Remastered, вот этот релиз содержал лишь сюжетную кампанию с улучшенной графикой, полностью игнорируя мультиплеер и спецоперации.

Трейлер прошлого ремастера: смотрите видео

На этот раз полноценный порт может позволить игрокам испытать вот этот хаотичный и динамичный мультиплеер в его оригинальном виде.