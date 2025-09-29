Японский издатель и разработчик Capcom объявил, что с октября 2025 года больше не будет гарантировать стабильную работу игр Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Rise и Monster Hunter: World на операционной системе Windows 10. Это связано с завершением официальной поддержки Windows 10.

Capcom сообщил на официальных страницах в Steam для Monster Hunter Wilds, Rise и World, что 14 октября 2025 года эти игры потеряют поддержку Windows 10, информирует 24 Канал.

Почему игры теряют поддержку и что с ними будет дальше?

Дело в том, что уже 14 октября, как сообщает Microsoft, окончательно прекратится поддержка Windows 10 (22H2) в версиях Home, Pro, Enterprise, Education и IoT Enterprise. Из-за этого Capcom не сможет гарантировать корректную работу своих игр на этой платформе.

После этой даты проекты Monster Hunter Wilds, Rise и World будут оставаться доступными для запуска на Windows 10, но следующие обновления и изменения в системных требованиях могут сделать их несовместимыми. Capcom отметила, что не обязана исправлять возможные проблемы с отсутствием поддержки ОС.

Для Monster Hunter Rise и World это не имеет существенного влияния, поскольку эти игры давно не получают регулярных обновлений. Однако для Monster Hunter Wilds подобные изменения могут привести к рискам, ведь игра все еще активно развивается и ожидает новых апдейтов.

В частности, 29 сентября для Monster Hunter Wilds вышло третье крупное обновление, которое добавило сотрудничество с Final Fantasy XIV. Четвертое масштабное обновление запланировано на декабрь.

Wilds дебютировала 28 февраля на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S, и за первый месяц продажи достигли более 10 млн копий. Однако в последующие три месяца игра продалась менее 500 тысяч раз, что Capcom объясняет высокой ценой PlayStation 5.

Насколько популярна серия Monster Hunter?

Серия Monster Hunter является одной из самых успешных франшиз Capcom, общие продажи которой по состоянию на 2024 год превысили 100 миллионов копий по всему миру. Настоящим прорывом для серии на глобальном рынке стала Monster Hunter: World, выпущенная в 2018 году.

Эта игра не только популяризировала франшизу на Западе, но и стала самой продаваемой игрой в истории Capcom, разойдясь тиражом более 25 миллионов копий, учитывая издания с дополнением Iceborne. Само дополнение Iceborne также показало невероятный результат с продажами более 12 миллионов копий.

Следующая часть, Monster Hunter Rise, продолжила успех, став второй самой продаваемой игрой в серии. Ее продажи превысили 15 миллионов копий. Дополнение Sunbreak к ней также было чрезвычайно успешным, продавшись в количестве более 8 миллионов копий.

Благодаря этим играм франшиза превратилась из преимущественно японского феномена в глобального игрового гиганта, что подтверждает ее огромную популярность среди игроков на всех платформах.