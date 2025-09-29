Японський видавець та розробник Capcom оголосив, що з жовтня 2025 року більше не гарантуватиме стабільну роботу ігор Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Rise та Monster Hunter: World на операційній системі Windows 10. Це пов'язано із завершенням офіційної підтримки Windows 10.

Capcom повідомив на офіційних сторінках у Steam для Monster Hunter Wilds, Rise і World, що 14 жовтня 2025 року ці ігри втратять підтримку Windows 10, інформує 24 Канал.

Чому ігри втрачають підтримку і що з ними буде далі?

Річ у тім, що вже 14 жовтня, як повідомляє Microsoft, остаточно припиниться підтримка Windows 10 (22H2) у версіях Home, Pro, Enterprise, Education та IoT Enterprise. Через це Capcom не зможе гарантувати коректну роботу своїх ігор на цій платформі.

Після цієї дати проекти Monster Hunter Wilds, Rise та World лишатимуться доступними для запуску на Windows 10, але наступні оновлення і зміни у системних вимогах можуть зробити їх несумісними. Capcom наголосила, що не зобов'язана виправляти можливі проблеми з відсутністю підтримки ОС.

Для Monster Hunter Rise та World це не має суттєвого впливу, оскільки ці ігри давно не отримують регулярних оновлень. Проте для Monster Hunter Wilds подібні зміни можуть призвести до ризиків, адже гра все ще активно розвивається та очікує нових апдейтів.

Зокрема, 29 вересня для Monster Hunter Wilds вийшло третє велике оновлення, котре додало співпрацю з Final Fantasy XIV. Четверте масштабне оновлення заплановане на грудень.

Wilds дебютувала 28 лютого на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X і S, і за перший місяць продажі досягли понад 10 млн копій. Однак у наступні три місяці гра продалась менш ніж 500 тисяч разів, що Capcom пояснює високою ціною PlayStation 5.

Наскільки популярна серія Monster Hunter?

Серія Monster Hunter є однією з найуспішніших франшиз Capcom, загальні продажі якої станом на 2024 рік перевищили 100 мільйонів копій по всьому світу. Справжнім проривом для серії на глобальному ринку стала Monster Hunter: World, випущена у 2018 році.

Ця гра не лише популяризувала франшизу на Заході, але й стала найпродаванішою грою в історії Capcom, розійшовшись накладом понад 25 мільйонів копій, враховуючи видання з доповненням Iceborne. Саме доповнення Iceborne також показало неймовірний результат з продажами понад 12 мільйонів копій.

Наступна частина, Monster Hunter Rise, продовжила успіх, ставши другою найпродаванішою грою в серії. Її продажі перевищили 15 мільйонів копій. Доповнення Sunbreak до неї також було надзвичайно успішним, продавшись у кількості понад 8 мільйонів копій.

Завдяки цим іграм франшиза перетворилася з переважно японського феномена на глобального ігрового гіганта, що підтверджує її величезну популярність серед гравців на всіх платформах.