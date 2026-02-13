Konami анонсировали продолжение культовой серии – первый трейлер впечатлил геймеров

На презентации PlayStation State of Play состоялся анонс культовой метроидвании, первая часть которой вышла еще в далеком 1986 году. Первый взгляд на игру – в материале.

PlayStation State of Play порадовала геймеров большим количеством интересных анонсов, среди которых олдскульным геймерам больше всего запомнилось возвращение легендарной "кастельвании", информирует 24 Канал.

Когда выйдет Castlevania: Belmont's Curse?

Одна из самых уважаемых франшиз Konami, в этом году будет праздновать свое 40-летие, ведь первая игра серии вышла еще в сентябре 1986 года. Имея почти 20 основных игр, а также множество спин-оффов и ремейков, Castlevania является одной из старейших игровых франшиз, сообщает Gamerant.

Отпраздновать юбилей решили с размахом, выпустив новую "главную" игру франшизы под названием Castlevania: Belmont's Curse.

События проекта развернутся спустя 23 года после завершения истории Castlevania 3: Dracula's Curse, а протагонистом станет любимый многими фанатами Тревор Бельмонт.

Трейлер игры: смотрите видео

Многие также заметили новый визуальный стиль игры, который весьма напоминает инди-хит Dead Cells. Это не совпадение, поскольку его разработчики из Motion Twin, совместно с Konami и Evil Empire и создают Castlevania: Belmont's Curse.

Что касается игрового процесса, то он будет базироваться на базовых столпах "метроидваний": исследовании мира и боевой системе.

Релиз проекта планируется до конца 2026 года на PS5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch.

Чем известна Castlevania?