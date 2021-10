Цензура и немало новых деталей: ремастеры трилогии GTA сравнили с оригинальными видеоиграми

Геймеры уже начали сравнивать ремастеры трилогии GTA с оригинальными играми. Разработчики действительно очень хорошо поработали, правда, некоторые изменения очень не понравились фанатам этой серии.

Несколько дней назад Rockstar Games полноценно представила специальное издание под названием Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Представители этой компании впервые показали, как будут выглядеть ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas. Поэтому и неудивительно, что сразу же нашлось немало энтузиастов, которые захотели найти разницу между этими проектами.

Стоит начать с того, что на этих видео и скриншотах можно заметить, что разработчики действительно очень хорошо поработали. Особенно стоит отметить переработанную систему освещения, повышенную детализацию, увеличенную дальность прорисовки, текстуры высокого качества, работу над водой и взрывами, а также внимание авторов к различным деталям. Например, на руках появились пальцы, свет от неоновых вывесок теперь можно заметить днем, а находясь на улице, можно увидеть интерьеры домов.

Сравнение ремастеров трилогии GTA с оригинальными играми: видео

Сравнение ремастеров трилогии GTA с оригинальными играми / Фото с твиттера Ben

Правда, кажется, разработчики поработали еще и над контентом этих игр. Дело в том, что пользователи платформы Reddit, в представленном трейлере, нашли небольшую, но очень интересную деталь. Речь идет о Филе Кэссиди, а если точнее, то о его футболке. В оригинальной видеоигре на ней был изображен флаг Конфедеративных Штатов Америки, который часто ассоциируется с расизмом, а вот в обновленной – простой череп.

То есть получается, что Rockstar Games все же адаптировала эти старые игры к современным реалиям. Такое решение очень не понравилось пользователям Reddit, а в целом под этим постом уже собралось более 500 комментариев. Все эти геймеры критикуют разработчиков, а также уже предполагают, что это не последнее подобное изменение, которое они найдут в обновленных видеоиграх.

Как изменилась футболка Фила Кэссиди / Фото Reddit Chazza354

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition выйдет 11 ноября 2021 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. На PC и PlayStation это издание стоит 1799 гривен, а на Xbox и Switch – 60 долларов.