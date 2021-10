Цензура та чимало нових деталей: ремастери трилогії GTA порівняли з оригінальними відеоіграми

Геймери вже почали порівнювати ремастери трилогії GTA з оригінальними іграми. Розробники дійсно дуже добре попрацювали, щоправда, деякі зміни дуже не сподобалися фанатам цієї серії.

Кілька днів тому Rockstar Games повноцінно представила спеціальне видання з назвою Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Представники цієї компанії вперше показали, який вигляд матимуть ремастери GTA III, Vice City та San Andreas. А тому й недивно, що одразу ж знайшлося чимало ентузіастів, які захотіли знайти різницю між цими проєктами.

До теми Дата виходу, ціна, трейлер та інші деталі: нова інформація про Grand Theft Auto: The Trilogy

Варто розпочати з того, що на цих відео та скриншотах можна помітити, що розробники дійсно дуже добре попрацювали. Особливо варто відзначити перероблену систему освітлення, підвищену деталізацію, збільшену дальність промальовування, текстури високої якості, роботу над водою та вибухами, а також увагу авторів до різноманітних деталей. Наприклад, на руках з'явилися пальці, світло від неонових вивісок тепер можна помітити вдень, а знаходячись на вулиці, можна побачити інтер'єри будинків.

Порівняння ремастерів трилогії GTA з оригінальними іграми: відео

Порівняння ремастерів трилогії GTA з оригінальними іграми / Фото з твітера Ben

Щоправда, здається, розробники попрацювали ще й над контентом цих ігор. Річ у тім, що користувачі платформи Reddit, у представленому трейлері, знайшли невелику, але дуже цікаву деталь. Йдеться про Філа Кесседі, а якщо точніше, то про його футболку. В оригінальній відеогрі на ній було зображено прапор Конфедеративних Штатів Америки, який часто асоціюється з расизмом, а от в оновленій – простий череп.

Тобто виходить, що Rockstar Games все ж таки адаптувала ці старі ігри до сучасних реалій. Таке рішення дуже не сподобалося користувачам Reddit, а загалом під цим постом вже зібралося понад 500 коментарів. Усі ці геймери критикують розробників, а також вже припускають, що це не остання подібна зміна, яку вони знайдуть в оновлених відеоіграх.

Як змінилася футболка Філа Кесседі / Фото Reddit Chazza354

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition вийде 11 листопада 2021 року на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. На PC та PlayStation це видання коштує 1799 гривень, а на Xbox та Switch – 60 доларів.