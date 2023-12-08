Объявили победителей The Game Awards: Baldur's Gate 3 – триумфатор церемонии

8 декабря 2023, 12:16
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В ночь на 8 декабря в американском Лос-Анджелесе состоялся игровой "Оскар" – церемония The Game Awards. Настоящим триумфатором в этом году стала игра Baldur's Gate 3, получившая сразу 6 наград.

В целом, 2023 год оказался довольно приятным для геймеров – кроме Baldur's Gate 3, в свет вышли еще ряд культовых игр, среди которых Hogwarts Legacy, Starfield, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2 и многие другие.

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Победители The Game Awards

  • Игра года – Baldur's Gate 3 (Larian Studios);
  • Голос геймеров – Baldur's Gate 3;
  • Лучшая режиссура – Alan Wake 2;
  • Лучший нарратив – Alan Wake 2;
  • Лучший визуальный стиль – Alan Wake 2;
  • Лучший саундтрек и музыка – Final Fantasy XVI;
  • Лучшее звуковое сопровождение - Hi-Fi Rush;
  • Лучшая актерская игра – Нил Ньюбон (Астарион из Baldur's Gate 3);
  • Номинация Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом) – Tchia;
  • Лучшая игра-сервис – Cyberpunk 2077;
  • Лучшая инди-игра – Sea of Stars;
  • Лучший дебют среди игр – Cocoon;
  • Лучшая поддержка сообщества – Baldur's Gate 3;
  • Лучшая мобильная игра – Honkai: Star Rail;
  • Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности – Resident Evil Village VR Mode;
  • Лучший боевик – Armored Core VI;
  • Лучшая приключенческая экшн-игра – Zelda: Tears of the Kingdom;
  • Лучшая ролевая игра – Baldur's Gate 3;

Трейлер игры Baldur's Gate 3: смотрите видео

 

  • Лучший файтинг – Street Fighter 6;
  • Лучшая семейная игра – Super Mario Bros. Wonder;
  • Лучшая стратегия или симулятор – Pikmin 4;
  • Лучшая спортивная игра или гонки – Forza Motorsport;
  • Лучший мультиплеер – Baldur's Gate 3;
  • Самая ожидаемая игра – Final Fantasy VII Rebirth;
  • Лучший стриммер – Ironmouse;
  • Лучшая адаптация – The Last of Us;
  • Награда за инновации в сфере доступности для людей с инвалидностью – Forza Motorsport;
  • Лучшая киберспортивная игра – Valorant;
  • Лучший киберспортсмен – Faker (League of Legends, команда T1);
  • Лучшая киберспортивная команда – JD Gaming (League of Legends, Китай);
  • Лучший киберспортивный тренер – Potter (Valorant, команда Evil Geniuses);
  • Лучшее киберспортивное мероприятие – 2023 League of Legends World Championship.
Автор: Олег Терещенко