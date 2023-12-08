Объявили победителей The Game Awards: Baldur's Gate 3 – триумфатор церемонии

В ночь на 8 декабря в американском Лос-Анджелесе состоялся игровой "Оскар" – церемония The Game Awards. Настоящим триумфатором в этом году стала игра Baldur's Gate 3, получившая сразу 6 наград.

В целом, 2023 год оказался довольно приятным для геймеров – кроме Baldur's Gate 3, в свет вышли еще ряд культовых игр, среди которых Hogwarts Legacy, Starfield, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2 и многие другие.

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Победители The Game Awards

Игра года – Baldur's Gate 3 (Larian Studios);

– Baldur's Gate 3 (Larian Studios); Голос геймеров – Baldur's Gate 3;

– Baldur's Gate 3; Лучшая режиссура – Alan Wake 2;

– Alan Wake 2; Лучший нарратив – Alan Wake 2;

– Alan Wake 2; Лучший визуальный стиль – Alan Wake 2;

– Alan Wake 2; Лучший саундтрек и музыка – Final Fantasy XVI;

– Final Fantasy XVI; Лучшее звуковое сопровождение - Hi-Fi Rush;

- Hi-Fi Rush; Лучшая актерская игра – Нил Ньюбон (Астарион из Baldur's Gate 3);

– Нил Ньюбон (Астарион из Baldur's Gate 3); Номинация Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом) – Tchia;

(игры с важным социальным подтекстом) – Tchia; Лучшая игра-сервис – Cyberpunk 2077;

– Cyberpunk 2077; Лучшая инди-игра – Sea of Stars;

– Sea of Stars; Лучший дебют среди игр – Cocoon;

– Cocoon; Лучшая поддержка сообщества – Baldur's Gate 3;

– Baldur's Gate 3; Лучшая мобильная игра – Honkai: Star Rail;

– Honkai: Star Rail; Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности – Resident Evil Village VR Mode;

– Resident Evil Village VR Mode; Лучший боевик – Armored Core VI;

– Armored Core VI; Лучшая приключенческая экшн-игра – Zelda: Tears of the Kingdom;

– Zelda: Tears of the Kingdom; Лучшая ролевая игра – Baldur's Gate 3;

Трейлер игры Baldur's Gate 3: смотрите видео