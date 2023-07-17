Чемпиона Формулы-1 Ферстаппена со скандалом дисквалифицировали в виртуальной гонке в iRacing

Двухкратный чемпион мира по Формуле-1 Макс Ферстаппен был дисквалифицирован из недавней серии виртуальных гонок в игре iRacing, а все после "ужасной реакции" на инцидент на треке. Детали – в материале.

В Формуле-1 мастерство Ферстаппена бесспорно, но его жажда скорости выходит за пределы реальных треков, ведь нидерландец ярый поклонник виртуальных гонок и в свободное время даже участвует в киберспортивных соревнованиях в игре iRacing.

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Похоже, что в виртуальном мире он сталкивается с более жесткой конкуренцией, чем в Формуле-1.

Ферстаппен, получивший поул-позицию на турнире Golden Toast GP на трассе Спа-Франкоршам, оказался в эпицентре скандала на полпути трехчасовой гонки GT3.

До финиша оставалось чуть менее 2 часов, и Ферстаппен был в группе автомобилей, приближавшихся к первому повороту.

Там немецкий гонщик Свен-Оле Гаазе неожиданно ударил автомобиль Ферстаппена сзади, из-за чего тот столкнулся с машиной напарника по команде Диого Пинто.

Макс за игрой в iRacing / Фото с RaceFans

В результате оба ненадолго потеряли управление, однако смогли реабилитироваться.

Придя в себя, Ферстаппен вернулся к гонке, бросившись вдогонку за той же группой гонщиков, и скоро стало ясно, что он жаждет мести.

Комментатор прямого эфира заметил драматический маневр Ферстаппена, сказав:

Я думаю, что Макс Ферстаппен делает заявление. Это будет некрасиво, подождите. Подождите-подождите, вот и оно.

В то же время Ферстаппен выехал за пределы трассы, чтобы догнать Гаазе, а затем, когда немец затормозил перед поворотом, чемпион F1 на всех парах протаранил своего соперника, после чего оба врезались в отбойники.

Вся ситуация: смотреть видео

За этот ужасный маневр, Ферстаппен был дисквалифицирован.

Любопытно, что вся ситуация стала следствием несовершенства игры iRacing. Дело в том, что раньше в гонке Гаазе немного толкнул Ферстаппена, но ничего серьезного.

Правда, тогда показалось, что Макс тотчас ответил на этот выпад, не дав Гаазе места на следующем повороте.

Свет на все пролил повтор из автомобиля Ферстаппена, который показывает, что водитель действительно пытался держаться подальше, но не смог из-за проблемы сетевого кода игры, известной фанатам iRacing как "магнитные шины".

К сожалению, Гаазе не знал об этом нюансе, что заставило его искать реванш на трассе, а дальше произошло то, что произошло.