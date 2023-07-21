Чемпионат мира по FIFA 23 закончился неприятным скандалом, стоившим геймеру 150 тысяч долларов

Турнир FIFA eWorld Cup по FIFA 23 закончился неприятной ситуацией, которая стоила одному из киберспортсменов победы и 150 тысяч долларов. Подробности – в материале.

В киберспорте всегда присутствует доля случайности, однако одно дело когда это относительно контролируемый процесс, а совсем другое, когда из-за бага игры киберспортсмен проигрывает финал важнейшего турнира года, сообщает 24 Канал.

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Именно такая участь постигла египтянина Марка "Mark11" Захари, недавно встретившегося в решающем поединке Чемпионата мира по FIFA 23 с Мануэлем "Bachoore" Бачуру.

В основное время напряженное двух матчевое противостояние закончилось со счетом 3:3 и дело дошло до серии пенальти.

Однако уже в начале "футбольной лотереи" для Mark11 все пошло наперекосяк, ведь на большом экране арены внезапно само по себе включилось отражение контролера киберспортсмена.

Это встроенная функция игры, которую иногда используют стримеры для того, чтобы зрители могли видеть все их манипуляции на геймпаде.

Пример геймплея с включенным отображением геймпада / Скриншот с YouTube

Однако в этом случае, это означало, что Бачуру или его тренер могут взглянуть на зрительский экран во время пенальти и увидеть какой именно удар готовит Mark11.

Захари начал сигнализировать техническим работникам об этой проблеме, однако те поразили всех полным бездействием.

Серия продолжилась как ни в чем не бывало и в итоге Марк проиграл ее со счетом 4:5.

Позже геймер рассказал BBC Newsbeat, что эта ситуация сильно пошатнула его психологически.

Я не знал, что чувствовать, потому что это была слишком тяжелая ситуация, – сказал он.

Вся ситуация: смотреть видео

Хотя Марк считает, что его оппонент не жульничал и сам победитель турнира сказал, что даже ничего не подозревал, потому что был сконцентрирован на собственном дисплее, неприятный осадок от проигрыша титула и дополнительных 150 тысяч долларов все равно остался.

В то же время Мануэль, получивший победу и 300 тысяч вечнозеленых, соглашается, что, возможно, Марк "не был в кондициях" из-за того, что отвлекся, но сам он не несет за это ответственности, поэтому празднует с чистым сердцем.

Представители EA Sports никак не прокомментировали инцидент, а в биографии Захари в твиттере появился титул "World Cup Top 2" и эмоджи с застегнутым ртом, что намекает на то, что киберспортсмену очевидно запретили рассказывать больше о ситуации.