Rockstar Games вернула в серию чит-коды, которые давно стали визитной карточкой GTA. В GTA VI они позволяют вызывать транспорт, отключать урон от падения и изменять облик мира с помощью фильтров, но есть одно условие.

Как открыть читы в GTA VI?

Чтобы получить доступ к кодам, игрокам нужно пройти основную историю, пишет GosuGamers. После этого необходимо загрузить сохранение после завершения игры, и в меню "Progress" появится вкладка "Cheats".

В этой вкладке коды разбиты на категории: бои, транспорт, персонаж и прочее. В каждой категории примерно по 10 читов. Среди них, например, Unlimited Focus и Max Ammo, а также вызов транспорта и экранные фильтры. Большинство кодов не открываются автоматически: игрокам придется выполнить простые задания. Например, подорвать 100 автомобилей или потратить 2 500 долларов на алкоголь.

Как пользоваться чит-кодами?

Чтобы активировать чит, нужно открыть внутриигровой телефон и ввести определенную комбинацию кнопок, удерживая L1 и R1. Так же работали коды и в предыдущих играх серии.

Есть два существенных ограничения. Пока читы активны, трофеи и достижения отключены. Кроме того, игру нельзя сохранить, пока коды работают. Вероятно, так разработчики хотят, чтобы игроки не проходили игру слишком быстро.

Какие читы есть в игре?

Список кодов большой и охватывает несколько направлений:

Деньги и состояние персонажа . Код "$250,000" сразу добавляет 250 тысяч долларов. "Drunk" делает вас и вашего напарника пьяными. "Parachute" добавляет парашют, а "Body Armor" – бронежилет. "No Fall Damage" делает персонажа неуязвимым к урону от падения.

. Код "$250,000" сразу добавляет 250 тысяч долларов. "Drunk" делает вас и вашего напарника пьяными. "Parachute" добавляет парашют, а "Body Armor" – бронежилет. "No Fall Damage" делает персонажа неуязвимым к урону от падения. Розыск. "Raise Wanted Level" повышает уровень розыска на всей карте, а "Raise Heat Level" увеличивает уровень напряжения во всем городе.

на всей карте, а "Raise Heat Level" увеличивает уровень напряжения во всем городе. Оружие . Среди кодов – "Unlimited Focus", "Max Ammo", "Infinite Ammo" и "No Reload". Также есть "All Explosive Weapons" (взрывное оружие с полным боезапасом), "Incendiary Ammo" (зажигательные патроны) и "Exploding Bottles" (бутылки взрываются при повреждении). Код "Explosive Shotgun" добавляет дробовик Mason & Keen Shortstraw, который стреляет взрывными патронами, а "Hauners H-AT" – оружие Hauners H-AT.

. Среди кодов – "Unlimited Focus", "Max Ammo", "Infinite Ammo" и "No Reload". Также есть "All Explosive Weapons" (взрывное оружие с полным боезапасом), "Incendiary Ammo" (зажигательные патроны) и "Exploding Bottles" (бутылки взрываются при повреждении). Код "Explosive Shotgun" добавляет дробовик Mason & Keen Shortstraw, который стреляет взрывными патронами, а "Hauners H-AT" – оружие Hauners H-AT. Физика . "Attack Force" заставляет пули и удары в ближнем бою отбрасывать цели. "Vehicle Force" делает то же самое при столкновениях автомобилей. Код "Exploding Balls" заставляет спортивные мячи взрываться от удара. Комбинация для него такая: вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, вниз, вверх, вправо.

. "Attack Force" заставляет пули и удары в ближнем бою отбрасывать цели. "Vehicle Force" делает то же самое при столкновениях автомобилей. Код "Exploding Balls" заставляет спортивные мячи взрываться от удара. Комбинация для него такая: вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, вниз, вверх, вправо. Транспорт . Коды вызывают более двух десятков единиц техники: скорую помощь Interstate Ambulance, Airboat 09, Bravado Banshee, Nagasaki Carbon RS, Maibatsu Boomazoom, Tuff BMX, "65 Vapid Dominator", Progen Emerus, надувной фламинго, самолет Hauners P-996 Lazer, такси Vapid Stanier G2, пожарную машину MTL Pumper, бульдозер HVY, Lapwing Mallard, Brimstone Golfer, Nagasaki Sea Sparrow, Maibatsu Sanchez, танк Hauners Rhino, Speeder 700 GT, Truffade Thrax и Western Zombie Bobber. Отдельно работают "Repair Vehicle" (полный ремонт автомобиля) и "Unlimited Nitrous" (нитро и топливо не заканчиваются).

. Коды вызывают более двух десятков единиц техники: скорую помощь Interstate Ambulance, Airboat 09, Bravado Banshee, Nagasaki Carbon RS, Maibatsu Boomazoom, Tuff BMX, "65 Vapid Dominator", Progen Emerus, надувной фламинго, самолет Hauners P-996 Lazer, такси Vapid Stanier G2, пожарную машину MTL Pumper, бульдозер HVY, Lapwing Mallard, Brimstone Golfer, Nagasaki Sea Sparrow, Maibatsu Sanchez, танк Hauners Rhino, Speeder 700 GT, Truffade Thrax и Western Zombie Bobber. Отдельно работают "Repair Vehicle" (полный ремонт автомобиля) и "Unlimited Nitrous" (нитро и топливо не заканчиваются). Время и погода. "Move Time Forward" переводит время суток вперед, "Pause Time of Day" останавливает его, а "Cycle Weather" меняет погоду.

Какие визуальные фильтры доступны?

Отдельную группу составляют экранные фильтры. "Golden Hour" добавляет золотистый оттенок и широкоэкранное соотношение сторон. "Powdered Sugar" делает мир белым с блестящими акцентами, а "Bubblegum" окрашивает его в фиолетовый и желтый. "Pinhole" имитирует камеру-обскуру, "Neon Jungle" добавляет неоновую подсветку, а "Yesteryear" – черно-белое изображение старого телевизора. "Cataclysm" наполняет мир густым дымом, "Videotape" имитирует видеокассету, "Dark Mirror" переворачивает мир вверх ногами и делает его черным, а "Migraine" размывает и искажает картинку. "Dollhouse" добавляет яркий фильтр с узким соотношением сторон. Также есть "Fast Forward" (размытие движения и ускоренное движение облаков), "Fisheye", "Faded Glory" (цветной ЭЛТ-телевизор), "Pixel Art" и "Hellscape", который окрашивает мир в красный и оранжевый с маревом от жары.

Отдельно есть чит "Unlock", который требует найти все 24 коллекционные карточки для Vice City Flamingo.