Что эти зомби себе позволяют: живых мертвецов из Back 4 Blood обвиняют в расизме

Игроки, которым выпала возможность протестировать открытую бету игры Back 4 Blood от создателей оригинальной Left 4 Dead, считают, что зомби в ней время от времени выкрикивают расистские высказывания и просят разработчиков разобраться в ситуации. Подробнее в материале.

Back 4 Blood – последняя игра от оригинальных разработчиков культового кооперативного шутера Left 4 Dead – Turtle Rock Studios. Недавно стартовало бета-тестирование проекта и около сотни тысяч счастливых геймеров стали истреблять бесконечные толпы зомби всеми возможными средствами, но живые мертвецы также нашли способ оскорбить чувства некоторых игроков.

Подробнее о бете Для фанатов Left 4 Dead и не только: вскоре стартует открытое бета-тестирование Back 4 Blood

B4B очень похожа на свою идейную предшественницу – L4D. Одним из заметных отличий является то, что живые мертвецы в новой игре намного активнее в звуковом плане и часто весьма громко кричат. Большинство из этих криков – это просто случайные звуки и непонятное ворчание. Но сразу несколько стримеров заметили, что время от времени зомби выкрикивают что-то очень похожее на оскорбительное для афроамериканцев слово "н*гер".

Подобным наблюдением поделился стример HomBKE в своем твиттере.



Как можно услышать, в приведенных видео, живые мертвецы действительно выкрикивают определенные звуки, отдаленно напоминающие запрещенное слово. Нельзя на 100% утверждать сделано ли это намеренно или случайно, но никто не будет спорить, что в любом случае такое поведение зомби неприемлемо.

Стримеры и простые игроки в соцсетях просят разработчиков как можно скорее разобраться с этим неприятным инцидентом, а редакция портала Kotaku даже обратилась к Turtle Rock Studios за официальным комментарием.

12 августа бета-тестирование Back 4 Blood станет доступно всем желающим, а полноценный релиз игры состоится 12 октября на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 и Xbox One.