Kingdom Come: Deliverance 2 будет вдвое больше оригинала и принесет кучу новых механик

Зрелищный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 впечатлил геймеров, а разработчики из Warhorse Studios рассказали, что сиквел станет "всем тем, чем должна была быть первая игра". Подробнее – в материале.

Чешская студия Warhorse наконец-то официально анонсировала Kingdom Come: Deliverance 2 – продолжение амбициозной средневековой RPG 2018 года, которая в свое время стала глотком свежего воздуха для жанра.

Стоит внимания В марте почти 1 тысяча украинских семей получила помощь от PIN-UP Foundation

Сиквел, что планируется к выходу уже в 2024 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, снова позволит игрокам взять под контроль Индржиха из Скалицы, который окажется в центре хаоса гражданской войны в Богемии 15 века.

Зрелищный трейлер проекта показывает масштаб игры и ее фирменный мрачный реализм во всей красе.

Трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 – смотреть видео

То, что мы сейчас делаем, – это то, чем оригинальная игра должна была быть изначально, но мы не смогли этого реализовать, поскольку у нас не было достаточно ресурсов и опыта, – рассказал креативный директор игры Даниэль Вавра.

В частности, в Warhorse пообещали, что Deliverance 2 будет "вдвое больше" предшественницы и обогатится большим количеством интересных механик.

В частности, трейлер и интервью разработчиков для IGN позволяет выделить такие нововведения:

Система репутации, при которой NPC будут реагировать на поведение и привычки игроков.

Арбалеты и раннее огнестрельное оружие.

Кузнечная мини игра.

Режим "чата" для предоставления быстрых ответов NPC.

Более доступная боевая система, которая, однако, все еще будет опираться на реализм.

Надеемся, что чешским разработчикам удастся запустить сиквел в запланированный срок и без тех технических проблем, которые на релизе имела первая часть.