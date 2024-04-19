Kingdom Come: Deliverance 2 будет вдвое больше оригинала и принесет кучу новых механик
Источник:Kotaku
Зрелищный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 впечатлил геймеров, а разработчики из Warhorse Studios рассказали, что сиквел станет "всем тем, чем должна была быть первая игра". Подробнее – в материале.
Чешская студия Warhorse наконец-то официально анонсировала Kingdom Come: Deliverance 2 – продолжение амбициозной средневековой RPG 2018 года, которая в свое время стала глотком свежего воздуха для жанра.
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Сиквел, что планируется к выходу уже в 2024 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, снова позволит игрокам взять под контроль Индржиха из Скалицы, который окажется в центре хаоса гражданской войны в Богемии 15 века.
Зрелищный трейлер проекта показывает масштаб игры и ее фирменный мрачный реализм во всей красе.
Трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 – смотреть видео
То, что мы сейчас делаем, – это то, чем оригинальная игра должна была быть изначально, но мы не смогли этого реализовать, поскольку у нас не было достаточно ресурсов и опыта, – рассказал креативный директор игры Даниэль Вавра.
В частности, в Warhorse пообещали, что Deliverance 2 будет "вдвое больше" предшественницы и обогатится большим количеством интересных механик.
В частности, трейлер и интервью разработчиков для IGN позволяет выделить такие нововведения:
- Система репутации, при которой NPC будут реагировать на поведение и привычки игроков.
- Арбалеты и раннее огнестрельное оружие.
- Кузнечная мини игра.
- Режим "чата" для предоставления быстрых ответов NPC.
- Более доступная боевая система, которая, однако, все еще будет опираться на реализм.
Надеемся, что чешским разработчикам удастся запустить сиквел в запланированный срок и без тех технических проблем, которые на релизе имела первая часть.