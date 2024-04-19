Kingdom Come: Deliverance 2 буде вдвічі більшою за оригінал та принесе купу нових механік

Видовищний трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 вразив геймерів, а розробники з Warhorse Studios розповіли, що сиквел стане "усім тим, чим мала бути перша гра". Детальніше – у матеріалі.

Чеська студія Warhorse нарешті офіційно анонсувала Kingdom Come: Deliverance 2 – продовження амбітної середньовічної RPG 2018 року, яка свого часу стала ковтком свіжого повітря для жанру.

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Сиквел, що планується до виходу вже у 2024 році на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК, знову дозволить гравцям взяти під контроль Індржиха зі Скаліци, який опиниться в центрі хаосу громадянської війни в Богемії 15 століття.

Видовищний трейлер проєкту показує масштаб гри та її фірмовий похмурий реалізм у всій красі.

Трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 – дивитися відео

Те, що ми зараз робимо, – це те, чим оригінальна гра мала бути на спочатку, але ми не змогли цього реалізувати, оскільки у нас не було достатньо ресурсів і досвіду, – розповів креативний директор гри Даніель Вавра.

Зокрема, у Warhorse пообіцяли, що Deliverance 2 буде "удвічі більшою" за попередницю та збагатиться великою кількістю цікавих механік.

Зокрема, трейлер та інтерв'ю розробників для IGN дає змогу виділити такі нововведення:

Система репутації, за якої NPC реагуватимуть на поведінку та звички гравців.

Арбалети та рання вогнепальна зброя.

Ковальська міні гра.

Режим "чату" для надання швидких відповідей NPC.

Більш доступна бойова система, яка, одначе, все ще спиратиметься на реалізм.

Сподіваємося, що чеським розробникам вдасться запустити сиквел у запланований термін та без тих технічних проблем, які на релізі мала перша частина.