Чеська студія Warhorse нарешті офіційно анонсувала Kingdom Come: Deliverance 2 – продовження амбітної середньовічної RPG 2018 року, яка свого часу стала ковтком свіжого повітря для жанру.
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Сиквел, що планується до виходу вже у 2024 році на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК, знову дозволить гравцям взяти під контроль Індржиха зі Скаліци, який опиниться в центрі хаосу громадянської війни в Богемії 15 століття.
Видовищний трейлер проєкту показує масштаб гри та її фірмовий похмурий реалізм у всій красі.
Трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 – дивитися відео
Те, що ми зараз робимо, – це те, чим оригінальна гра мала бути на спочатку, але ми не змогли цього реалізувати, оскільки у нас не було достатньо ресурсів і досвіду, – розповів креативний директор гри Даніель Вавра.
Зокрема, у Warhorse пообіцяли, що Deliverance 2 буде "удвічі більшою" за попередницю та збагатиться великою кількістю цікавих механік.
Зокрема, трейлер та інтерв'ю розробників для IGN дає змогу виділити такі нововведення:
- Система репутації, за якої NPC реагуватимуть на поведінку та звички гравців.
- Арбалети та рання вогнепальна зброя.
- Ковальська міні гра.
- Режим "чату" для надання швидких відповідей NPC.
- Більш доступна бойова система, яка, одначе, все ще спиратиметься на реалізм.
Сподіваємося, що чеським розробникам вдасться запустити сиквел у запланований термін та без тих технічних проблем, які на релізі мала перша частина.