Словарь геймера: что такое "аватар" и как это слово появилось в игровой индустрии

Узнайте что означает слово "аватар" для геймеров и индуистов, откуда происходит этот термин и как он появился в игровой индустрии.

"Аватар" – это термин гораздо шире большинства геймерских слов, но фанаты видеоигр все еще используют его чаще других, сообщает Games 24.

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Что означает слово "аватар" для геймеров?

Аватар – это графическое отображение пользователя или его персоны, которое он использует для навигации и взаимодействия в виртуальном мире игры.

Мой аватар в игре – я в реальности / Фото с memes.com

Аватары могут быть двумерными – как вот изображение профиля, или трехмерными – персонажи игрока в таких играх как Fortnite, World of Warcraft, GTA и тому подобное.

Примеры употребления

В том же самом WoW вы можете обосновать выбор своего аватара, сказав:

Да, мой аватар это женщина орк, я так себя вижу в этом мире.

Термин вышел широко за пределы видеоигр, поэтому сейчас в реальном мире аватарами часто называют к примеру главные фото профилей в социальных сетях.

Откуда происходит термин?

Термин имеет индуистское происхождение и касается "восхождения" божества в земную форму. Есть сразу две самые популярные версии его возникновения в игровой индустрии.

Одна из них утверждает, что его впервые ввели разработчики Чип Морнингстар и Джозеф Ромеро в 1985 году, когда работали над ролевой онлайн-игрой для LucasFilm под названием Habitat.

Другая же гласит, что он был адаптирован геймдизайнером Ричардом Гариотом в культовой MMO Ultima (термин "нерф" кстати тоже происходит из этой игры).

Якобы именно создатель этого проекта использовал слово, чтобы заставить игроков представить, что их персонаж в игре является продолжением их самих. Гариот предполагал, что это заставит геймеров действовать в игре в соответствии с их собственной этикой и моральными убеждениями из реальной жизни.