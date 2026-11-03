Спин-офф The Elder Scrolls почти три десятилетия скрывал секрет разработчиков

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Ярых поклонников вселенной "Древних свитков" десятилетиями мучила загадка из малоизвестной игры, и наконец она стала известна всем, сообщает gamesradar+.

Как активировать секретное фото разработчиков

Спин-офф An Elder Scrolls Legend: Battlespire вышел в 1997 году как линейный данжен-кроулер во вселенной The Elder Scrolls. Игра сохранила сложную ролевую систему и боевую механику Arena и Daggerfall, но перенесла события в замкнутое пространство башни.

Релиз получил сдержанные оценки критиков и вместе с игрой Redguard привел к временному финансовому спаду компании Bethesda.

Вместе с тем в игре почти 30 лет оставался нераскрытый секрет. Все это время игровое сообщество знало о существовании изображения TEAMPIX.bsi в файлах игры. Однако на протяжении долгих лет ни один игрок не мог понять, какая именно комбинация клавиш активирует этот секрет в игре.

Разгадка появилась благодаря нью-йоркскому Национальному музею игр, который получил архив личных документов Джулиана Лефея – руководителя разработки Battlespire и одного из ключевых создателей франшизы The Elder Scrolls.

Изучая документы, специалисты обнаружили точную инструкцию по активации секретного экрана.

Оказалось, что для отображения секретного экрана игроку необходимо запустить игру, удерживать на клавиатуре цифру 1 и одновременно ввести слово "SPIRE".

При условии, что эти буквы не привязаны к другим игровым действиям, на экране появляется раритетная фотография команды разработчиков с подписью "Battlespire Rules!" и именами членов команды.

Демонстрация секретного экрана: смотрите видео

Итак, один из самых больших секретов TES раскрыт. Причем накануне предполагаемого официального анонса TES 6: Sentinel, который, как уверены геймеры, состоится уже 15 ноября.