Не стоит путать термин "АОЕ" с тюремным жаргонизмом "АУЕ", ведь хотя эти термины отличаются всего лишь на одну букву, их значение кардинально разное. Что же такое "АОЕ", расскажет Games 24.
Интересно 5-летний геймер удивил поклонников Stardew Valley, найдя механику, о которой те не знали
Что означает "АОЕ"?
"AOE" – это акроним, который происходит от английского словосочетания Area of Effect (область действия).
В видеоиграх этот термин обозначает действия или атаки, влияющие на определенную область, нанося урон или предоставляя эффекты всем врагам, союзникам или объектам в ее пределах.
Когда босс удачно использовал АОЕ, а вся ваша группа заливается зельями исцеления / Фото с Reddit
Это может быть взрыв, магическое заклятие, способность персонажа или любой другой, в том числе положительный эффект, который охватывает не одну, а одновременно несколько целей в определенных пределах.
Примеры употребления
Чаще всего это слово можно услышать от фанатов многопользовательских и фэнтезийных видеоигр.
Мы почти одолели того босса, но потом он использовал свое АОЕ и убил всю нашу группу!, – скажет вам фанат WoW после неудачного рейда.
В повседневной жизни придумать использование этому термину трудно, но возможно.
К примеру, если в дождливый день машина обляпала всех, кто стоял на остановке, то это вполне можно назвать "АОЕ".
Откуда происходит термин?
Термин возник из настольных ролевых игр, таких как Dungeons & Dragons, где он так же использовался для описания заклинаний и эффектов, влияющих на определенную площадь на игровом поле.
Когда эти механики начали внедряться в видеоигры, особенно в RPG и стратегии, то и "AOE" тоже перекочевало в видеоигровую терминологию.