Украинско-немецкая студия объявила о выходе амбициозного киберпанкового шутера в ранний доступ. Проект уже успел понравиться огромному количеству геймеров, информирует Games 24.

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О чем игра?

Off the Grid взяла все лучшее от жанров королевской битвы и лутер-шутеров и соединила это в интересном киберпанковом сеттинге, в котором даже нашлось место локации с названием "Маленький Киев".

Особенностью игры является то, что разработчики попытались реализовать в ней концепцию "настоящего владения" внутриигровыми предметами, которыми геймеры могут торговать в реальной жизни с помощью технологии блокчейна.

Шутер вышел в раннем доступе на ПК (Epic Games Store) и PlayStation 5 и является бесплатным, хотя владельцам консоли от Sony предлагают купить специальную подписку чтобы получить доступ к "продаже предметов на торговой площадке".

Сейчас в игре доступен режим "королевская битва", рассчитанный на 150 игроков. Разработчики обещают, что со временем в игре появится отдельная сюжетная кампания и другие кооперативные возможности.

Трейлер игры – смотрите ролик

Популярность на Twitch

В открытом доступе игра находится очень короткое время, но согласно данным портала twitchtracker, она успела стать настоящим хитом на стриминговой платформе.

Всего лишь за несколько дней геймеры потратили более 1,7 миллиона часов на просмотр трансляций по Off the Grid, а пиковое количество одновременных зрителей составило 154 440 человек.

Игру транслировали 493 стримера, среди которых такие популярные контент-мейкеры как Shroud и другие.