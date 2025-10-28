Civilization VII получит режим, о котором давно просили фанаты

Глобальная стратегия Sid Meier's Civilization VII, вышедшая в начале года, получит важное обновление. Разработчики из Firaxis Games начали тестировать режим, который больше всего просили фанаты - возможность пройти всю игру, не меняя цивилизацию. Это нововведение появилось как ответ на критику и низкие оценки игроков.

Статистика активности в Steam показала, что игрокам больше по нраву старые части серии. Это видно по данным сайте SteamDB, сообщает 24 Канал. В попытке вернуть поклонников, Firaxis решила сделать игру более похожей на предыдущие Civilization, о чем компания рассказала на сайте игры.

Смотрите также В Steam вышла забавная кооперативная игра о путешествии, которая повторяет успех хитовой PEAK

Сейчас студия тестирует один из самых ожидаемых режимов – возможность пройти всю игру за одну цивилизацию от начала до конца. Эта механика будет проверяться в рамках инициативы Firaxis Feature Workshop, где участники сообщества помогут в формировании будущих обновлений.

Почему игроки разочарованы Sid Meier's Civilization VII?

Стратегия Sid Meier's Civilization VII разочаровала многих поклонников серии, получив самые низкие оценки в истории франшизы и лишь 47% положительных отзывов по данным Steam.

Одной из главных причин недовольства стала механика, по которой игроки должны были выбирать новую нацию в каждой из трех игровых эпох. Таким образом разработчики хотели решить проблему, когда пользователи бросают партии на полпути, не доходя до финала, однако взамен они получили лишь недовольство от фанатов и низкие оценки.

Что дальше жду Sid Meier's Civilization VII?

Уже 4 ноября студия планирует выпустить большое обновление 1.3.0 и набор морского контента Tides of Power, который будет бесплатным до 5 января 2026 года, о чем говорится на сайте 2K. Также разработчики тестируют существенные изменения для механики путей наследия.

Чем известна серия Civilization?

Серия Sid Meier's Civilization – это одна из самых выдающихся и влиятельных франшиз в истории видеоигр, которая фактически создала жанр глобальных пошаговых стратегий, как рассказывает PCGamer. Созданная легендарным дизайнером Сидом Мейером, первая игра вышла еще в 1991 году и заложила основы, которые развиваются и по сей день.

Главной особенностью, сделавшей игру культовой, стал эффект "еще одного хода". Игроки часто планируют закончить сессию, но увлекательный игровой процесс заставляет их делать еще один ход, и так может длиться часами, иногда до самого утра.

В основе игры лежит идея провести выбранную нацию сквозь тысячелетия истории: от основания первого поселения в каменном веке до полетов в космос. Игроки развивают города, исследуют технологии, ведут дипломатические переговоры, создают армии и строят чудеса света.

Игра доступна на PC (Steam, EGS), Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2.