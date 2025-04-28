Steam покоряет демонический симулятор игрового автомата CloverPit, создатель которого вдохновлялся Balatro

CloverPit – это симулятор игрового автомата в жанре роуглайк, который вдохновлялся хитовой Balatro. Игра стала сенсацией в Steam.

Невероятный успех Balatro обусловил возникновение целого поджанра видеоигр неких "казино-роуглайков", очередной представитель которого набирает популярность в Steam, сообщает 24 Канал.

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Пока создатель Balatro продолжает скрывать собственную личность, в Steam стал популярным проект, разработчик которого вдохновлялся как раз творением от LocalThunk.

Речь о недавно выпущенной демоверсии CloverPit, которая произвела фантастическое впечатление на геймеров.

Всего за неделю игру добавили в список желаемого более 100 000 раз.

Трейлер игры – смотрите видео

Разработчик Panik Arcade называет свой проект "демоническим плодом любви Balatro и Buckshot Roulette", поэтому неудивительно, что поклонники этих видеоигр присмотрели себе и CloverPit.

Сейчас игра не имеет окончательной даты релиза, но ее создатель надеется закончить работу до конца 2025 года на радость всем фанатам новообразованного жанра.