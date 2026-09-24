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Games Киберспорт Легендарная киберспортивная организация полностью прекратила свою деятельность после 23 лет на сцене
24 сентября, 18:15
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Легендарная киберспортивная организация полностью прекратила свою деятельность после 23 лет на сцене

Александр Гайдамашко

Одна из самых известных киберспортивных организаций мира объявила о полном прекращении деятельности. Клуб с двадцатитрехлетней историей окончательно закрыл все подразделения из-за финансовых трудностей и невозможности привлечь новый капитал для дальнейшего развития.

Финансовый тупик и передача прав

Основатель и руководитель клуба объявил о решении закрыть проект в видеообращении. Организация создала свои первые команды еще в 2003 году и на протяжении двух десятилетий оставалась важным центром североамериканского Counter-Strike, пишет HLTV.

Летом 2025 года клуб покинул дисциплину Counter-Strike 2 из-за высокой стоимости содержания состава первого тира, а позже прекратил участие в турнирах по Halo Infinite. Поскольку руководство не смогло собрать средства для выкупа активов, права на бренд вернулись к компании GameSquare.

Мы оценили состояние бизнеса и перспективы привлечения капитала и решили, что лучше всего закрыть все организованно и профессионально, а не врезаться в солнце, как это иногда бывает с другими организациями, 
– прокомментировал основатель и бывший генеральный директор Complexity Джейсон Лейк.

Несмотря на прекращение деятельности клуба, глава организации не планирует уходить из киберспорта и уже размышляет над новыми проектами после отдыха.

Впервые за 23 года я и моя команда больше не являемся частью Complexity. Это ощущается странно, но я не закончил и хочу создать что-то новое, 
– добавил основатель Complexity Джейсон Лейк.

За годы существования за клуб выступали такие легендарные игроки, как Даниэль "fRoD" Монтанер, Габриэль "FalleN" Толедо, Джордан "n0thing" Гилберт и Джонатан "EliGE" Яблоновский. Команда завоевала трофеи на ESWC 2005, CPL Summer 2006 и ESL Challenger Jonkoping 2024, оставив яркий след в истории киберспорта.

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