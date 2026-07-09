Возвращение легендарной Cache и революция в области взрывов: Valve обновила Counter-Strike 2

Valve официально запустила пятый сезон режима Premier в Counter-Strike 2. Вместе с ним разработчики представили масштабный патч, который меняет привычные правила игры: от обновления набора карт до полной переработки механики взрыва C4 и добавления нового контента в Арсенал.

Возвращение классики и конец эпохи Overpass

Главной новостью для фанатов стало возвращение карты Cache в список Active Duty. Эта локация долгое время была любимой в сообществе, и теперь она заменит Overpass в профессиональном наборе карт. Изменение произошло одновременно со стартом пятого сезона Premier, что заставит команды быстро адаптироваться к обновленным стратегиям. Об этом пишет издание Dust2.us.

Наиболее значительным изменением стала полная переработка системы урона от взрыва бомбы. Теперь урон не наносится мгновенно по всей площади. Вместо этого ударная волна стремительно распространяется от эпицентра.

Важно, что архитектура карты теперь играет решающую роль: углы зданий рассеивают эффект взрыва, а стены способны почти полностью его остановить.

Все расчеты основаны на предварительно смоделированных симуляциях, которые разработчики встроили в код каждой карты. К тому же в игре появилась функция прогнозирования: за мгновение до детонации игрок сможет увидеть, сколько именно единиц здоровья он потеряет, находясь в определенной точке. Это позволит игрокам точнее принимать решения об отступлении или попытке разминирования в критических ситуациях.

Обновление арсенала: что добавили, а что убрали

Арсенал пополнили новыми коллекциями оружия Spy Tech и Arabesque, основанными на недавнем анонсе сообщества Call to Arms. Также фанаты получили две коллекции наклеек: Fruits & Vegetables и Auto Racing.

Несмотря на добавление нового контента, разработчики удалили некоторые старые предметы. В частности, коллекции оружия Train 2025 и Sport & Field больше недоступны для получения в Арсенале. Такая же участь постигла наборы наклеек Sugarface 2 и Elemental Craft.

Помимо визуальных обновлений, разработчики исправили техническую ошибку, из-за которой иногда не удавалось подобрать выброшенное оружие через меню покупок.

Все эти изменения уже доступны для игроков и призваны освежить игровой процесс в начале нового сезона.