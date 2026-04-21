Обновление Animgraph 2 для Counter-Strike 2 уже вышло: чего ждать игрокам

Компания Valve официально выпустила долгожданное обновление Animgraph 2 для Counter-Strike 2, которое перешло из стадии бета-тестирования в общий доступ. Этот апдейт обещает не только визуальные изменения, но и глубокую техническую оптимизацию, что непосредственно влияет на комфорт и результативность матчей.

Какие технические изменения принесло обновление?

После двухнедельного публичного тестирования новая система анимаций Animgraph 2 стала доступной для всех пользователей, заменив предыдущую архитектуру, которая использовалась с момента релиза игры. Основная цель разработчиков заключалась в том, чтобы совместить визуальное качество с технической стабильностью, и, согласно первым отзывам сообщества, Valve удалось достичь значительных успехов в этом направлении, пишет Insider Gaming.

Одним из наиболее ощутимых улучшений стала оптимизация сетевого кода. Исследование данных показывают, что объем информации, которая передается во время игры, существенно уменьшился. В частности, в обычном 10-минутном матче размер пакетов данных, отправляемых игроком, сократился на 33,69 процента – с 741,58 байтов до 498,43 байтов. Получение данных также стало более эффективным, продемонстрировав снижение на 9,25 процента. Это непосредственно уменьшает нагрузку на интернет-соединение, что должно привести к более стабильной регистрации попаданий и уменьшению задержек во время интенсивных перестрелок.

Кроме сетевых аспектов, обновление принесло заметный прирост частоты кадров в секунду:

Тестирование на мощных системах с процессором 9800X3D и видеокартой RTX 5070 показало стабильный рост среднего показателя кадров на 5 процентов.

Игроки с компьютерами среднего и начального уровней сообщают о еще лучших результатах, где прирост производительности иногда достигает 15 процентов.

Поскольку Counter-Strike 2 сильно зависит от мощности центрального процессора, снижение нагрузки на него через новую систему анимаций позволяет игре работать значительно плавнее.

Визуальная часть игры также претерпела изменения, став ближе по ощущениям к классической Counter-Strike: Global Offensive. Игроки заметили, что анимации моделей персонажей стали более понятными и легкими для считывания. Например, во время интенсивного движения в стороны исчез характерный эффект наклона головы, а движения ног при быстрых остановках стали более плавными. Это позволяет игрокам лучше контролировать позиции и точнее отслеживать перемещения врагов.

Дополнительно были обновлены анимации выхватывания ножей у третьего лица, что позволяет другим игрокам видеть уникальные движения со скинами.

Исправление ошибок

Обновление принесло и важные изменения в геймплейную логику. Valve исправила давнюю ошибку, которая позволяла игрокам бесшумно подниматься по лестницам на полной скорости с помощью определенных манипуляций с клавишами движения, пишет Pley. Теперь пользователям приходится выбирать между быстрым, но шумным подъемом, или медленным передвижением в режиме шага.

Также была проведена корректировка поверхностей на склонах и рампах, что сделало высоту персонажа стабильной независимо от направления движения. Это может повлиять на некоторые очень точные разброски гранат, выполняемые с наклонных поверхностей, поэтому игрокам стоит проверить свои привычные тактики.

Проблемы после релиза

Релиз Animgraph 2 не обошелся без курьезов и технических трудностей. Сразу после выхода патча была обнаружена критическая ошибка с оружием, имеющим режим стрельбы очередями, например Glock или FAMAS. Из-за сбоя в системе все пули в очереди летели в одну точку без задержки и отдачи, что делало это оружие чрезвычайно мощным. Разработчики оперативно выпустили исправление, вернув баланс в норму.

Также часть игроков столкнулась с проблемой, когда игра завершала работу при загрузке на экране с логотипом Valve. Для решения этой ситуации специалисты советуют полностью очистить параметры запуска игры в Steam или сбросить настройки профиля в панели управления видеокартой до значений по умолчанию.