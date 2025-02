Второй сезона The Last of Us: дата премьеры сериала стала известна официально

Второй сезон сериала The Last of Us, основанного на популярной видеоигре The Last of Us Part II от студии Naughty Dog, получил официальную дату выхода. Он появится на стриминге незадолго после выхода игры на ПК.

Сиквел первого сезона был подтвержден еще до его завершения более двух лет назад, а ранее ожидалось, что он дебютирует в апреле 2024 года, напоминает 24 Канал.

Как стало известно, премьера второго сезона The Last of Us состоится 13 апреля на платформе HBO Max. Новый сезон будет состоять всего из семи эпизодов, что на два меньше, чем в первом сезоне.

Интересно, что старт второго сезона сериала состоится менее чем через две недели после выхода ремастера The Last of Us Part II на ПК. Во время The Game Awards 2024 было объявлено, что улучшенное издание игры выйдет в Steam и Epic Games Store уже 3 апреля.

События нового сезона будут разворачиваться через пять лет после финала первого сезона. Джоэл и Элли будут вынуждены снова столкнуться со своим общим прошлым, что приведет их к новому конфликту. Вместе с объявлением даты выхода HBO опубликовал официальные постеры главных героев: Педро Паскаль в роли Джоэла, Белла Рамзи в образе Элли и Кейтлин Девер в роли Эбби.

Стоит также напомнить, что второй сезон The Last of Us не будет полной экранизацией игры The Last of Us Part II. История Джоэла, Элли и Эбби будет растянута на два или более сезонов.