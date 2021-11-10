Даже сыграть можно: блогер показал, как выглядит игра Forza Horizon 5 на PC без видеокарты

Блогер решил показать, как будет выглядеть видеоигра Forza Horizon 5, если ее запустить на PC без видеокарты. Оказывается, что даже в таком случае в нее можно полноценно поиграть.

Вчера утром состоялся официальный релиз новой части в популярной серии Forza Horizon. Стоит отметить, что это событие прошло очень удачно, а Фил Спенсер уже написал, что в эту игру сыграло 4,5 миллиона геймеров. Также он добавил, что ни одна видеоигра в истории Xbox Game Studios не стартовала так успешно.

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Наверное, понравилась эта игра и главному герою этого материала, решившему провести интересный эксперимент. Итак, автор ютуб-канала RandomGaminginHD показал, как выглядит игра Forza Horizon 5 на PC без видеокарты. Для этого он использовал процессор AMD Athlon 3000G со встроенным графическим ядром Vega 3, а также ему понадобилось 16 гигабайт оперативной памяти.

Оказывается, даже этого достаточно для того, чтобы не только запустить видеоигру, но и полноценно играть. Также интересно, что в этом случае энтузиаст даже не использовал сторонние программы для настройки графики. Он отметил, что достаточно стандартных, которые можно найти в самой видеоигре.

Сначала блогер запустил видеоигру с минимальными настройками графики и разрешением 1080p. В этом случае он получил 35 кадров в секунду, поэтому энтузиаст решил продолжить свой эксперимент. Он запустил Forza Horizon 5 с разрешением 720p и снова использовал минимальные настройки графики. Интересно, что в этот раз он получил те же 35 кадров в секунду, то есть без особых изменений.

Наверное, нетрудно догадаться, как выглядела в обоих случаях игра Forza Horizon 5. Правда, пользователям сети понравилась и такая версия этой видеоигры (почти 400 тысяч просмотров). В комментариях к этому видео они похвалили разработчиков из Playground Games за столь высокий уровень оптимизации этого проекта.

Как выглядит видеоигра Forza Horizon 5 на PC без видеокарты: видео

, что релиз Forza Horizon 5 состоялся 9 ноября на PC (Steam и Microsoft Store), Xbox Series, Xbox One, а также она сразу же доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass.