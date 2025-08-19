В рамках Ukrainian Games Festival 2025 в Steam состоялся анонс DDoD – кооперативного шутера, который обещает стать интересной смесью идей и механик из известных игр вроде Prey или STALKER.

Студия The Future Entertainment Company представила свой дебютный проект, которым стал тактический roguelite-шутер, сообщает 24 Канал.

Новый хит от украинских разработчиков?

Фестиваль украинских игр на платформе Steam принес первый трейлер игры DDoD, создатели которой вдохновлялись такими проектами как The Ascent, Prey и STALKER.

Игроков будет ждать аномальная область под названием "Туман", образовавшаяся на месте заброшенной промышленной зоны на краю Пурпурных Земель.

Нахождение в этой биологической аномалии переписывает ДНК, создавая мутантов. Однако при условии "осторожности" Туман может дать сверхъестественные способности, с которыми "ни один человек не может справиться".

Задание – добраться до Источника, расположенного глубоко в сердце аномалии.

По дороге к цели, игрокам придется искать снаряжение и апгрейды чтобы успешно бороться с постоянными угрозами вроде мутантов или аномального климата.

Трейлер игры – смотрите видео

Дополнительной причиной настороженно взвешивать каждый свой следующий шаг станет то, что в случае смерти игрок потеряет все оружие и снаряжение, а потом возродится на начальной базе для нового забега.

Конечно, можно будет восстановить запасы, найдя тело предшественника, но это может быть оказаться слишком рискованным заданием.

Играть в DDoD можно будет как в одиночку, так и в кооперативе до четырех человек. Дата релиза проекта пока неизвестна.