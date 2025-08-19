Новый украинский шутер DDoD совместит концепцию из Prey с антуражем серии STALKER
- На Ukrainian Games Festival 2025 в Steam анонсировали кооперативный шутер DDoD, который сочетает концепции с Prey и STALKER.
- Игрокам предстоит исследовать аномальную зону "Туман", где можно получить сверхъестественные способности, бороться с мутантами и аномалиями, а в случае смерти потерять все снаряжение.
- Игра позволяет играть до четырех человек в кооперативе, но дата релиза еще не объявлена.
В рамках Ukrainian Games Festival 2025 в Steam состоялся анонс DDoD – кооперативного шутера, который обещает стать интересной смесью идей и механик из известных игр вроде Prey или STALKER.
Студия The Future Entertainment Company представила свой дебютный проект, которым стал тактический roguelite-шутер, сообщает 24 Канал.
Новый хит от украинских разработчиков?
Фестиваль украинских игр на платформе Steam принес первый трейлер игры DDoD, создатели которой вдохновлялись такими проектами как The Ascent, Prey и STALKER.
Игроков будет ждать аномальная область под названием "Туман", образовавшаяся на месте заброшенной промышленной зоны на краю Пурпурных Земель.
Нахождение в этой биологической аномалии переписывает ДНК, создавая мутантов. Однако при условии "осторожности" Туман может дать сверхъестественные способности, с которыми "ни один человек не может справиться".
Задание – добраться до Источника, расположенного глубоко в сердце аномалии.
По дороге к цели, игрокам придется искать снаряжение и апгрейды чтобы успешно бороться с постоянными угрозами вроде мутантов или аномального климата.
Трейлер игры – смотрите видео
Дополнительной причиной настороженно взвешивать каждый свой следующий шаг станет то, что в случае смерти игрок потеряет все оружие и снаряжение, а потом возродится на начальной базе для нового забега.
Конечно, можно будет восстановить запасы, найдя тело предшественника, но это может быть оказаться слишком рискованным заданием.
Играть в DDoD можно будет как в одиночку, так и в кооперативе до четырех человек. Дата релиза проекта пока неизвестна.