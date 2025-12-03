Трудно поверить глазам: 4 игры с максимально реалистичной графикой

3 декабря традиционно отмечают день компьютерной графики. Предлагаем освежить в памяти 4 крутые видеоигры, которые впечатляют именно этим аспектом.

Некоторые видеоигры размывают грань между экраном и реальной жизнью, затягивая вас в свои миры на долгие часы, благодаря невероятной графике и фантастическому уровню детализации. О лучших примерах таких случаев, расскажет 24 Канал.

Какие видеоигры имеют самую реалистичную графику?

В этом году Red Dead Redemption 2 праздновала свой 7 день рождения, говорится на сайте Rockstar, но за это время эта фантастическая игра не постарела ни на йоту.

Масштабный открытый мир настолько фотореалистичный, что вы практически можете почувствовать грязь на своих сапогах или теплый пустынный ветерок на коже.

Трейлер игры: смотрите видео

В дополнение к потрясающему внешнему виду, проект имеет удивительную систему физики. Снег "запоминает" ваши шаги, одежда персонажа намокает или пачкается, а тестикулы лошадей реагируют на холод.

Все это в купе с классной графикой, делают RDR 2 одной из самых реалистичных игр во всем мире.

Не отстает также визуальная составляющая Senua's Saga: Hellblade II. Хотя этот проект вообще трудно назвать игрой, ведь это скорее аудиовизуальное путешествие, которое, впрочем, не оставит без эмоций любого геймера.

Шикарная графика в купе с уникальным звуковым дизайном создают взрывной коктейль впечатлений, которые не передать словами – лучше сесть и поиграть самому.

Трейлер проекта: посмотрите ролик

Впечатляет графикой не меньше и Cyberpunk 2077. Проект от польской CDPR переносит вас в будущее, которое пестрит хаотичными неоновыми огнями, заливающими улицы Найт-Сити.

Трейлер дополнения игры: смотрите ролик

Игра лучше всех показывает что же такое эта знаменитая "трассировка лучей", ведь при условии наличия мощного железа картинка с экрана действительно иногда выглядит даже "качественнее" реальности, особенно в разрезе освещения.

Этот список не был бы возможным без Kingdom Come: Deliverance II – однозначно одной из самых реалистичных игр, которые когда-либо создавались. Леса в этом проекте – действительно живые, в них хочется постелить коврик и устроить пикник, забыв обо всем на свете.

Трейлер сиквела: смотрите видео

Однако, это лишь мечты, ведь кроме фантастической природы, игра также предлагает всю жестокость жизни в Европе 15-го века, которая не оставляет времени на созерцание прекрасного.

Все перечисленные проекты, доступны для игры как на ПК, так и на большинстве современных консолей, поэтому каждый геймер может воочию оценить их невероятную красоту.

Почему день компьютерной графики отмечают именно 3 декабря?