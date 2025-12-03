Важко повірити очам: 4 гри з максимально реалістичною графікою

3 грудня традиційно відзначають день комп'ютерної графіки. Пропонуємо освіжити в пам'яті 4 круті відеоігри, які вражають саме цим аспектом.

Деякі відеоігри розмивають межу між екраном і реальним життям, затягуючи вас у свої світи на довгі години, завдяки неймовірній графіці та фантастичному рівню деталізації. Про найкращі приклади таких випадків, розповість 24 Канал.

Які відеоігри мають найреалістичнішу графіку?

Цьогоріч Red Dead Redemption 2 святкувала свій 7 день народження, йдеться на сайті Rockstar, але за цей час ця фантастична гра не постаріла ні на йоту.

Масштабний відкритий світ настільки фотореалістичний, що ви практично можете відчути бруд на своїх чоботях чи теплий пустельний вітерець на шкірі.

Трейлер гри: дивіться відео

На додачу до приголомшливого зовнішнього вигляду, проєкт має дивовижну систему фізики. Сніг "запам'ятовує" ваші кроки, одяг персонажа намокає або брудниться, а тестикули коней реагують на холод.

Усе це в купі з класною графікою, роблять RDR 2 однією з найреалістичніших ігор у цілому світі.

Не пасе задніх також візуальна складова Senua's Saga: Hellblade II. Хоча цей проєкт взагалі важко назвати грою, адже це скоріше аудіовізуальна подорож, яка, втім, не залишить без емоцій будь-якого геймера.

Шикарна графіка в купі з унікальним звуковим дизайном створюють вибуховий коктейль вражень, які не передати словами – краще сісти й пограти самому.

Трейлер проєкту: перегляньте ролик

Вражає графікою не менше і Cyberpunk 2077. Проєкт від польської CDPR переносить вас у майбутнє, яке майорить хаотичними неоновими вогнями, що заливають вулиці Найт-Сіті.

Трейлер доповнення гри: дивіться ролик

Гра найкраще серед усіх показує що ж таке це славетне "трасування променів", адже за умови потужного заліза картинка з екрана й справді подекуди виглядає навіть "якісніше" за реальність, особливо у розрізі освітлення.

Цей список не був би можливим без Kingdom Come: Deliverance II – однозначно однієї з найреалістичніших ігор, які коли-небудь створювалися. Ліси у цьому проєкті – справді живі, в них хочеться постелити килимок та влаштувати пікнік, забувши про все на світі.

Трейлер сиквелу: дивіться відео

Одначе, це лише мрії, адже окрім фантастичної природи, гра також пропонує усю жорстокість життя в Європі 15-го століття, яке не залишає часу на споглядання прекрасного.

Усі перелічені проєкти, доступні для гри як на ПК, так і на більшості сучасних консолей, тож кожен геймер може на власні очі оцінити їхню неймовірну красу.

Чому день комп'ютерної графіки відзначають саме 3 грудня?