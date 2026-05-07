Существует ли секретный уровень: геймеры наконец раскрыли главную тайну Diablo 4

Спустя 3 года с момента релиза Diablo 4, заядлые поклонники игры таки раскрыли ее главную загадку. Существует ли секретный уровень с коровами – читайте в материале.

Серия Diablo имеет удивительно долгую историю и некоторые устоявшиеся традиции, которые радуют геймеров из части в часть, информирует 24 Канал.

Что известно о Diablo 4?

После 11-летней паузы, в июне 2023 года геймеры наконец получили новую часть легендарной серии Diablo.

"Четверка" сделала ставку на возвращение к "мрачному" стилю ранних игр, заинтриговав геймеров зрелищным визуалом, содержательным сюжетом и масштабным открытым миром, отмечает WIRED.

Сюжет проекта завязан на возвращении в Sanctuary Лилит – демонической дочери Мефисто, которая развязывает новую войну между силами зла и людьми.

Каким был вердикт публики?

На релизе критики были в восторге от Diablo 4, вышедшей на ПК и консолях PlayStation и Xbox.

Ее называли одной из лучших видеоигр последних лет, а рейтинг на metacritic составил 86/100.

Проще говоря, Diablo 4 может быть лучшей игрой Blizzard за всю историю, и это действительно тяжелая ноша, которой придется отвечать,

– отметил в своем обзоре для Windows Central известный игровой журналист Джез Корден.

Самая большая и самая темная Diablo на сегодняшний день, с огромным миром для исследования, мощными механиками и множеством квестов,

– говорится в обзоре немецкого PC Games.

Правда, не разделяли этого восторга геймеры, которые обеспечили ПК-версии игры сокрушительный рейтинг в 2.8/10 на том же metacritic.

Больше всего критики разработчики получили за однообразие игрового процесса, плохой баланс и засилье "гринда" и монетизации для покупки косметических предметов.

Правда, это не слишком помешало продажам игры. И Blizzard постепенно отвоевали любовь геймеров, выпуская обновления и дополнения, что исправляли проблемы проекта.

Тимпаче, "душа" Diablo все еще осталась той же черной и кровавой, а фанаты получили новую загадку: существует ли в Diablo 4 секретный уровень с коровами.

Как возник секретный уровень?

Дело в том, что в Diablo 2 существовал уровень под названием "ферма Му-Му", куда можно было попасть при определенных условиях, после завершения основной игры и вдоволь "прокачаться", истребляя стада рогатого скота ради опыта, информирует maxroll.gg.

Diablo 3 в свою очередь имело похожую локацию с пони, поэтому после релиза "четверки" фанаты бросились на поиски секретного уровня в новинке.

Через несколько месяцев неудач генеральный менеджер игры Род Фергюссон заявил на ютуб-подкасте Kinda Funny Xcast, что в Diablo 4 нет секретного уровня с коровами.

Остановило ли это попытки геймеров? Вопрос риторический.

Блогер нашел уровень с коровами в Diablo 4?

И вот, почти через 3 года с момента выхода, фанаты игры наконец могут выдохнуть с облегчением. Уровень с коровами все же существует.

Находкой поделился блогер LoatheBurger, который на своем YouTube выложил подробный гайд относительно того как добраться до секретной локации.

Победа над здешним боссом – The Cow King, обеспечивает игрока рядом тематических предметов, как вот "Короной Короля Коров", что имеет уникальные характеристики, информирует Dexerto.

Что с игрой сейчас?

В 2026 Diablo 4 получило второе большое DLC под названием Lord of Hatred, которое в целом понравилось как геймерам, так и критикам.

Игра продолжает получать обновления и Blizzard не объявляли о планах прекратить ее поддержку в ближайшее время.

До 19 мая в Steam действует скидка на Diablo 4, поэтому игра обойдется вам в 1017 гривен (-40%).