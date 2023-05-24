Разработчики показали кинематографический сюжетный трейлер Diablo 4: увлекательное видео

До долгожданного релиза игры Diablo 4 остается уже менее 2 недель. Но для поклонников это время кажется вечностью, особенно когда разработчики из Blizzard Entertainment продолжают подогревать интерес к игре.

В этот раз авторы опубликовали кинематографический трейлер игры, посвященный ее сюжету. В него попали кадры с прибытием демона Лилита в город Невеск.

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Сюжетный трейлер Diablo 4

Часть кадров из нового трейлера уже демонстрировались в предыдущих видео. Но есть много нового, чем разработчики пытаются заинтересовать поклонников. В частности, те же кадры с Лилит.

Дети мои, властитель ада идет поглотить наш мир. Я не пришла спасти, но, чтобы расширить ваши возможности. Я дам вам свободу и даже больше,

– заявила демонесса после своего прибытия.

Релиз игры Diablo 4 состоится уже 6 июня. Так что поклонникам осталось ждать менее 2 недель.

Сюжетный трейлер игры Diablo 4: смотрите видео

Во второй части ролика демонстрируется битва между людьми и демонами, уже показывавшаяся в прошлых трейлерах. Но рядом с ней мелькают новые сцены. Одна из них показывает, как Лилит прижала к стене неизвестного рыцаря, вторая – персонажа по имени Донан, борющегося с демоном верхом на цербере, а третья – противостояние Инариуса с могущественным монстром.