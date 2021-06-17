Боты в матчах и размеры карт: DICE поделилась новой информацией о Battlefield 2042

Студия DICE продолжает знакомить геймеров с видеоигрой Battlefield 2042. На этот раз разработчики рассказали о различных нововведениях, а также о системе боевых пропусков.

Неделю назад студия DICE анонсировала новую часть в очень популярной серии Battlefield. А уже в рамках E3 2021 геймерам показали первый геймплей. Самое интересное, что на этом разработчики не стали останавливаться.

Представители студии DICE провели прямую трансляцию на платформе Twitch. Сразу стоит отметить, что новых геймплейных кадров авторы не показали, хотя рассказали немало интересной информации. Например, в видеоигре появятся боты, которые будут заполнять соревновательные матчи, если там не будет хватать игроков. Они отметили, что работали над этим элементом длительное время.

Особенно разработчики отметили размеры карт в Battlefield 2042. Авторы рассказали, что в игре будут самые большие в истории серии карты, а также наглядно продемонстрировали это. Интересно, что на каждой карте будут разнообразные интерактивные элементы, которые существенно влияют на геймплей. Например, на карте Kaleidoscope можно будет опустить мост, чтобы остановить наступление вражеской техники.

Разница в размерах карт / Фото твиттер Battlefield News

Новые специалисты будут отличаться только набором уникальных умений. То есть специализация не будет ограничивать геймеров в выборе вооружения, а играть можно будет с любым оружием. Также авторам очень нравится новое меню ("Plus") кастомизации оружия во время матчей. Они думают, что такая функция поможет геймерам быстрее реагировать на различные изменения в игре.

Также разработчики добавили, что новый режим под названием "Hazard Zone" это не королевская битва. Из интересного еще можно отметить, что новые карты, транспорт и снаряжение будут доступны всем владельцам игры бесплатно, а в состав боевых пропусков будут входить только косметические предметы.

Следующая демонстрация Battlefield 2042 должна состояться в рамках конференции EA Play Live, которая запланирована на 22 июля. Напоследок стоит добавить, что релиз игры состоится 22 октября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.

Геймплейный трейлер видеоигры Battlefield 2042 – видео