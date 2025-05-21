Во время очередного интервью, Штраус Зельник удивил поклонников Rockstar, сообщив, что он даже не собирается играть в GTA 6, информирует 24 Канал со ссылкой на CNBC TV.

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CEO, а не геймер

Зельник, который недавно рассказал когда началась разработка GTA 6, появился в эфире телеканала CNBC и прокомментировал слухи о вероятном втором переносе игры.

По его словам, команда уверена в окончательности новой даты релиза – 26 мая 2026 года.

Я думаю, что исторически, когда мы устанавливали конкретную дату, нам хорошо удавалось ее достичь,

– сказал он.

Кроме того, функционер прокомментировал возможность сыграть в долгожданный проект раньше всех в мире. Оказалось, что CEO Take-Two даже не рассматривает это как нечто захватывающее.

Я не геймер, совсем – я не играю в видеоигры, я не главный потребитель,

– заявил Зельник.

Он развил свою мысль, отметив что "открыто делится мыслями" с разработчиками, но не является одним из тех руководителей, которые вмешиваются в сюжетные линии или игровые механики.

Моя роль заключается в том, чтобы привлекать, удерживать и мотивировать лучшие таланты в индустрии, а потом не мешать им,

– подытожил гендиректор Take-Two.

Полное выступление функционера – смотрите видео

Кто знает, возможно именно такой подход Зельника является одной из причин успеха видеоигр, выпущенных под эгидой его компании.