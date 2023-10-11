Disney планируют стать гигантом индустрии видеоигр и приобрести огромную компанию

Источники в Disney утверждают, что заместители генерального директора Боба Айгера подталкивают его рассмотреть приобретение одной из самых крупных компаний в индустрии видеоигр. Детальнее – в материале.

Еще не завершилось рекордное соглашение между Microsoft и Activision Blizzard, а еще одна гигантская корпорация может всколыхнуть индустрию видеоигр не менее громким приобретением.

Важно PIN-UP Foundation помог вывезти за границу украинцев, потерявших дома из-за войны

Новая публикация Bloomberg рассказывает о текущем состоянии Disney и среди прочего содержит информацию о том, что руководители высшего звена хотят, чтобы CEO компании исследовал возможность ее превращения из игрового лицензиата в полноценного игрока индустрии с большими возможностями разработки собственных проектов.

Боб Айгер, отбывающий свой второй срок в должности генерального директора Disney, руководил приобретением Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm и 21st Century Fox во время своего первого периода правления.

Также он дал добро на укрепление связей с Electronic Arts, которые, кроме работы над разными играми по вселенной Star Wars, включая довольно успешную серию Star Wars Jedi от Respawn, в прошлом году заключили соглашение о создании "нескольких новых игр" на основе интеллектуальной собственности Marvel, включая проекты Iron Man и Black Panther.

И вот, появились слухи, что на фоне поглощения Activision Blizzard гигантами из Microsoft, боссы EA также задумались о слиянии с какой-нибудь мощной корпорацией.

В частности, сайт Puck.news утверждает, что EA уже провела предварительные переговоры с Disney, Apple, Amazon и Comcast-NBCUniversal, чтобы рассмотреть такую возможность.

Итак, если Боб Айгер проявит инициативу или его дожмут коллеги, в руках у Disney может оказаться удивительно именитый издатель с кучей собственных студий-разработчиков и портфолио из весьма известных проектов.