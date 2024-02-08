Разработчики Fortnite и Disney объявили о сделке на 1,5 миллиарда долларов – удивительное видео

Корпорация Disney решила инвестировать 1,5 миллиарда долларов в компанию Epic Games – разработчиков королевской битвы Fortnite и игрового движка Unreal Engine.

The Walt Disney Company потратила космическую сумму средств на сделку с Epic Games, шокировав геймеров.

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Epic Games и Disney объявили о старте сотрудничества над "совершенно новой вселенной игр и развлечений, которая еще больше расширит охват любимых историй и опыта Disney".

Проще говоря, было подписано многолетнее соглашение, в рамках которого последние инвестируют в разработчиков 1,5 миллиарда долларов.

Об этом компании сообщили в зрелищном видео, которое обещает геймерам новую виртуальную вселенную с "играми мирового класса", предназначенными для взаимодействия с Fortnite.

Анонс от Disney и Epic – смотреть видео

Новая вселенная предложит потребителям множество возможностей играть, смотреть, делать покупки и взаимодействовать с содержанием, персонажами и историями из Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar и тому подобное,

– говорится в пресс-релизе.

Более того, игроки могут ожидать, что новый функционал позволит им создавать собственные истории и опыт "выразительно диснеевским способом".

Более конкретных подробностей пока нет, однако наиболее очевидным предположением является то, что Fortnite станет некой метавселенной вроде Roblox, но для различных видеоигр по мотивам проектов Disney, связанных между собой.

Так или иначе, амбициозное видение будущего индустрии от Disney и Epic Games впечатляет и заставляет с нетерпением ожидать дальнейших новостей.