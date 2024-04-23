Актер из GTA 5 впервые раскрыл детали отмененного дополнения для игры

Исполнитель одной из главных ролей в GTA 5 – актер Стивен Огг впервые рассказал детали о сюжетном DLC, сосредоточенном на его персонаже Тревори, которое Rockstar решили отменить.

Крутое дополнение Episodes from Liberty City для GTA 4 обусловило то, что геймеры ждали, что и GTA 5 получит подобную поддержку после релиза. Несмотря на это в Rockstar Games вместо этого сосредоточили усилия на своей многолетней кормилице – GTA Online.

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Как оказалось, именно успех мультиплеерного компонента GTA 5 заставил разработчиков отказаться от планов на однопользовательские дополнения, хотя некоторые из них уже даже были в работе.

Информация об этом появлялась в сети и раньше, однако недавно исполнитель роли одного из главных героев игры – безумца Тревора, рассказал каким должен был быть сюжет DLC, сосредоточенного как раз на этом персонаже.

Во время подкаста Streamily актер Стивен Огг рассказал, что участвовал в съемках материала, который показал бы известного сорвиголову в несколько ином свете.

У нас было такое крутое де**мо... Я забыл, было ли это DLC, я не помню, но Тревор должен был работать под прикрытием. Он работал бы на федералов. Мы снимали кое-что из этого, Тревор был типа Джеймс Бонд, – рассказал актер.

Полный выпуск подкаста – смотреть видео

По словам Стивена, Тревор остался бы тем же безумцем, но из кожи вон лез бы, чтобы казаться нормальным и любой ценой выполнить работу.

Однако, в момент, когда стало ясно, что GTA Online является центром внимания геймеров, Rockstar Games остановили работу над дополнением и так ее и не возобновили.