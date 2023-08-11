В России создателя Metro 2033 осудили за высказывания против войны

В России к 8 годам осудили писателя Дмитрия Глуховерского. Все потому, что он выступал против вторжения в Украину и критиковал Владимира Путина.

Дмитрий Глуховерский является автором романов "Метро 2033", "Метро 2034" и "Метро 2035". Они легли в основу популярной игры Metro 2033 от украинской студии 4A Games.

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В России осудили Глуховерского

Дело против Дмитрия Глуховерского касается "дискредитации вооруженных сил России". Статью по этому поводу внесли в уголовный кодекс государства-агрессорки сразу после начала полномасштабного вторжения.

Писатель справедливо обвинял российских военных в бомбардировке жилых домов, школ и больниц, а также массовых убийствах и изнасилованиях несовершеннолетних. Глуховерский давно не живет в России, но находится в розыске МВД с лета 2022 года за свои слова:

Развязанная Путиным война с каждым днем становится все страшнее и бесчеловечнее, а поводы, под которыми она началась, выглядят все более никчемными и неправыми.

В октябре 2022 года он также был признан "иностранным агентом", а теперь его заочно осудили. Согласно решению российского суда, за высказывания против войны и Путина Дмитрий Глуховерский должен провести 8 лет за решеткой.